Чилийка приютила 99-летнего соседа, не думая, что тот проживёт ещё очень долго

Когда Селино Виллануэве было 99 лет, его дом сгорел. Одинокий пожилой мужчина потерял в огне всё, включая своё свидетельство о рождении.

Селино никогда не был женат, и у него нет детей. Его соседка Марта Рамирес, которой в то время было 63 года, не могла допустить того, чтобы столь пожилой человек оказался на улице, и приютила его у себя в доме.

Было это 22 года назад. С тех пор она, её дочь и две внучки делят с дедушкой своё жилище.

[Селино Виллануэва, долгожитель]:

«Мне больше 100 лет. Я родился в Рио-Буэно. Рио-Буэно был местом моего рождения. А живу здесь».

Несложно подсчитать, что сейчас Селино – 121 год. Марте – 85, и она признаётся, что когда приглашала соседа к ним жить, и подумать не могла, что это продлится так долго. За это время все к нему очень привязались.

[Марта Рамирес, добрая соседка]:

«Он стал важной частью моей жизни, заменив умершего отца».

Книга рекордов Гиннесса не может признать Виллануэву самым пожилым человеком на планете, поскольку у него нет свидетельства о рождении. А вот в Чили он официально признан самым старым жителем страны. В его идентификационной карте стоит дата рождения – 25 июля 1896 года.

Как сообщают чилийские СМИ, Селино любит «Кока-Колу», фрукты, сыр и крекеры. Признаётся, что, когда был помоложе, – курил и употреблял алкоголь. Своё долгожительство объясняет генами. Его отец также прожил дольше 100 лет.

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