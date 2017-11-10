Кукловоды со всего мира съехались на фестиваль в Мексике

В центре мексиканского города Гвадалахара прямо под открытым небом собираются зрители. Здесь проходит международный фестиваль кукольных театров «Праздник кукол». По словам организаторов, его цель – объединить всех людей и вдохновить артистов.

[Мигель Анхель Гутьеррес, организатор фестиваля]:

«Я считаю, что возможность обмениваться разными идеями должна быть у всех. Другие тоже имеют право учиться, увидеть разных кукол, посмотреть постановки для детей, подростков и взрослых с разной тематикой».

Кукольные постановки проходят в разных местах города. Вот здесь, например, артисты рассказывают историю маленькой девочки-эскимоски. Она открывает для себя таинственный и прекрасный мир – царство льда, холода и пленительного северного сияния.

[Элен Дюшарм, директор кукольного театра Thèatre Motus]:

«Думаю, куклы способны сводить на нет расстояние между собой и публикой. Зрители уже не смотрят на актёра, они видят, что персонаж – это кукла, что у неё вдруг появилась душа».

Многие зрители открывают для себя на фестивале что-то новое.

[зрительница]:

«Это здорово, можно узнать столько интересного. Я раньше никогда не была на кукольных спектаклях». [зрительница]:

«Этот фестиваль помог нам в Гвадалахаре узнать о кукольном театральном искусстве. Благодаря ему здесь много зрителей».

Артисты надеются, что их спектакли помогут зрителям навсегда полюбить театр.

Фестиваль в Гвадалахаре прошёл в 9-й раз. Его посетили тысячи человек.