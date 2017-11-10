Французы насладились «гастрономической оперой»

Скрипки и виолончели вместе с ложками и кастрюлями. В Париже состоялась премьера «гастрономической оперы».

Шеф-повар Фредерик Антон, чей ресторан удостоился трёх звёзд Michelin, двигается в такт музыки.

[Фредерик Антон, шеф-повар]:

«Мы режем кусочками, отбиваем, перемешиваем и взбиваем. И все эти звуки сочетаются с музыкой, а музыка – с процессом приготовления».

Автор произведения для оркестра из 20 инструментов – француз Томас Руссель. Он же сегодня и дирижирует. Говорит, музыку подбирал так же как сундтреки к фильмам, где быстрые мелодии чередуются с более размеренными. И для каждого процесса своя музыка: будь то жарка рыбы, замешивание соуса или оформление тарелок.

[Томас Руссель, композитор и дирижёр]:

«Когда основное блюдо или десерт украшают цветами, в такие волшебные моменты я использую те же инструменты, что и в «Гарри Поттере». Я думаю, что в коллективном воображении все эти звуки напоминают нам о магии».

Меню из трёх блюд в театре «Трианон» включило икру краба с карри, морского ерша с ревенем и глазированное суфле с карамелью и сидром.

[посетитель]:

«Мы пришли за хорошей едой и хорошей музыкой. Интересно. Кажется, это какое-то новшество, нам нравится». [посетитель]:

«Очень познавательно. Мы можем пробовать блюда, видеть разные цвета и одновременно слушать музыку. Просто замечательно».

В этот вечер «гастрономической оперой» насладилось около 200 посетителей.