Завораживающее северное сияние сняли на видео над Финляндией

Завораживающие северное сияние удалось запечатлеть над финским городом Рованиеми, что в восьми километрах от полярного круга. Удивительное природное явление снял на видео журнал путешествий «Всё о Лапландии».

Яркое свечение различных зелёных оттенков наблюдали жители не только северных регионов, но и более южных.

Северное или полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосферы, которое происходит при взаимодействии магнитосферы с заряжёнными частицами солнечного ветра. Цвет полярного сияния зависит от его высоты в атмосфере.

Это природное явление обычно можно наблюдать с сентября по март. Чаще всего оно возникает осенью или весной. Во время полярного сияния выделяется большое количество энергии – примерно такое же, как при довольно сильном землетрясении.

В последние годы стало модным устраивать так называемую охоту за северным сиянием. Туристам предлагают любоваться им под открытым небом или в автобусах с прозрачными крышами.

В Финляндии даже есть отель, где построены домики со стеклянными куполами. При отеле работает специальный служащий, который отслеживает появление северного сияния. Как только «световое шоу» начинается, он будит всех желающих.

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