Что общего у Рубенса с мексиканским кактусом?

Что общего у Рубенса и Веласкеса с мексиканским кактусом?

Ответ на этот вопрос можно найти на недавно открывшейся выставке в мексиканской столице. На ней исследуют более 300 лет использования художниками природного красителя – кармина. Получают его из самок кошенили – маленького насекомого, которое питается кактусовым соком.

Специально для выставки одолжили картины, на которых присутствует кармин.

[Хеорхес Рокес, куратор выставки]:

«Производство и торговля кармином были источником огромных доходов. В течение столетий для Испании это был второй источник дохода после серебра».

Ещё с доиспанских времён кармин использовали в Мексике для окрашивания тканей, стен и других материалов. В колониальный период он стал популярен, поскольку из него можно было получить огромное число оттенков: от фиолетового до оранжевого.

Краситель стал таким ценным, что испанская королевская семья хранила секрет его производства в строжайшей тайне.

Прежде чем объединить все эти работы из галерей Лондона, Вашингтона и других городов, нужно было провести анализы и подтвердить наличие кармина.

[Хеорхес Рокес, куратор выставки]:

«Это сделали при помощи специальной камеры, которую подносили очень близко к работам и изучали спектр. Мы с высокой вероятностью смогли определить используемый пигмент. И для подготовки этой выставки мы проанализировали более двух сотен работ».

Один из экспонатов – фрагмент ткани, окрашенный при помощи кармина. Он был создан в 300 году до нашей эры.

Выставка открылась в Музее художественных искусств в Мехико. Она будет работать до 4 февраля.

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