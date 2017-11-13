Кенийский плотник строит лодки из пластиковых отходов

Пляж идиллического острова Ламу, принадлежащего Кении, год от года становится грязнее. Ещё лет тридцать назад берег здесь был абсолютно чистым. А теперь за одно только лето местные активисты собрали на пляже 33 тонны мусора, среди которого много пластика.

Энтузиасты предложили местному умельцу Али Абдалле использовать для строительства лодок переработанные пластиковые отходы. Теперь шпангоуты – рёбра судового остова, в его лодках пластиковые, а не деревянные.

[Али Абдалла, мастер-лодочник]:

«Мы сохраняем деревья, когда используем этот переработанный материал, потому что каждое (лодочное) ребро обычно делается из дерева. Так что мы намерены сохранить много деревьев».

Али Абдалла также планирует сделать большое судно, состоящее только из вторсырья. Пластиковые детали для строительства лодок производит фабрика по переработке отходов, которая находится в городе Малинди.

[Сэм Нгаруйя, владелец фабрики по переработке отходов]:

«Мы сортируем пластик, убираем неподходящий мусор и потом сделаем первое крупное судно, на 100% состоящее из пластика. Али (Абдалла) и его команда творят чудеса, собирая это воедино. Ещё важнее то, что мы не вырубаем пятидесятилетние деревья, из которых обычно строят лодки».

Когда судно из пластиковых отходов будет построено, энтузиасты планируют отправиться на нём в Кейптаун. Своим примером они надеются вдохновить местных жителей не выбрасывать пластиковые отходы и сохранять леса.

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