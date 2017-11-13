3D-картинки на кофейной пене предлагает кафе в Тайване

[Чжан Куйфан, владелица кафе]:

«Самое сложное – контролировать молочную пену. Из всех рисунков сложнее всего домашние животные, потому что они в 3D. Так я показываю их очарование – накладываю молочную пену, чтобы создать ощущение многослойности. Что касается красок, думаю, они должны быть полезными для здоровья, поэтому я использую шоколад и эспрессо».

В руках Чжан Куйфан молочная пена превращается в материал для творчества. Она владеет кафе в тайваньском городе Гаосюн. Здесь посетителям предлагают изобразить их домашнего питомца или даже их самих на капучино или латте. Причём – в 3D.

Для работы нужна фотография объекта, который нужно изобразить, и – минут 10 времени. И всё же мало кому удаётся выпить этот кофе горячим.

[Чжан Куйфан, владелица кафе]:

«Поскольку покупатели ещё будут это фотографировать, мы стараемся сделать картинку как можно быстрее. Так у них больше времени пофотографировать». [посетительница]:

«Сегодня я в коем-то веке опять в Гаосюне, и хотелось сводить сюда сестру, чтобы вместе насладиться трёхмерным кофе-артом. Мы вышли на картинке даже моложе и красивей». [посетительница]:

«Я искала в Интернете, в какие кафе можно сходить, и по тегу «латте-арт» первым вышло это, к тому же – оно близко к дому. Поэтому мы решили встретиться здесь. В итоге картинка на кофе получилась даже ещё милее, чем мы ожидали. Мы уже час с ней фотографируемся и не осмеливаемся начать пить».

Стоит такой кофе до 700 тайваньских долларов, это около 23 американских. Цена напрямую зависит от степени сложности произведения.

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