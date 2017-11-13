13 ноября 2017
Телеканал NTD

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на ирано-иракской границе

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Мощное землетрясение произошло в воскресенье в районе границы Ирана и Ирака. По данным Геологической службы США, сила подземных толчков составила 7,3 балла.

Иранские СМИ сообщают о более 140 погибших. Около 860 человек пострадали. В Ираке погибло несколько человек, пострадали около 50.

[житель Багдада]:
«Вдруг со стола попадали стаканы. Это было очень странно. Начал раскачиваться вентилятор. Мы так перепугались, что выбежали из дома, потому что дом старый».

В Иране из-за этого землетрясения около 70 тысяч человек нуждаются во временном убежище.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров в 30 километрах от иракского города Халабджа.
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