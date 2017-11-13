Глава Словении Борут Пахор победил во втором туре президентских выборов

Действующий глава Словении Борут Пахор победил в воскресенье во втором туре президентских выборов. Согласно подсчёту почти 100% бюллетеней, его поддержали 53% избирателей. Главный оппонент Пахора – Марьян Шарец, проиграл с небольшим отрывом в 6% голосов.

Он уже поздравил президента с победой, а Борут Пахор поблагодарил всех, кто поддержал его во время выборов.

[Борут Пахор, президент Словении]:

«Мы находимся в числе редких стран – стабильных и с хорошей репутацией, которые решили продлить мандат действующих глав, как это произошло в Нидерландах и Германии. Для меня это означает, что избиратели понимают: у меня есть опыт и хорошая репутация на международной арене».

Первый тур выборов состоялся 22 октября. Из девяти кандидатов вперёд вырвались двое: Борут Пахор и Марьян Шарец. Они набрали 47 и 25% голосов соответственно, но ни один не заручился поддержкой большинства.

Между тем, во втором туре действующий глава страны победил при самой низкой явке с 1991 года. Она составила всего 42%.

Роль президента в Словении носит, в основном, церемониальный характер. Глава государства представляет страну на международной арене, принимает решения о помиловании и награждении. Он назначает и освобождает от должностей послов. Кроме того, президент предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства. Он также выполняет обязанности Верховного главнокомандующего вооружёнными силами страны.

Президента в Словении избирают на пять лет. Эту должность он не может занимать больше двух сроков подряд.

Борут Пахор официально вступит в должность президента 23 декабря.