Во Франции отметили годовщину первого полёта на воздушном шаре

[Жан Марк Герин, пилот воздушного шара]:

«Полёт дарит необыкновенные ощущения. Это искусство навигации в воздухе, это мечта, это нечто особенное. Это потрясающе». [Шарль Гурме, пилот воздушного шара]:

«Быть подвешенным в воздухе к шару – представляете, что это означает? Мы знаем, откуда взлетим, но не знаем, где окажемся. Это приключение, и это замечательная школа терпения. Я всегда говорю: воздушный шар торопится, чтобы потом ждать».

Над старинным французским городом Ле-Пюи-ан-Веле поднялись в небо десятки разноцветных аэростатов. Поклонники воздухоплавания отмечают годовщину первого полёта человека на воздушном шаре. Состоялся он 21 ноября 1783 года на окраине Парижа.

Изобрели воздушный шар братья Монгольфье, а первыми поднялись на нём в небо французские аристократы Франсуа Лоран д’Арланд и Пилатр де Розье. Полёт начался в Булонском лесу. Шар поднялся на высоту в 900 метров и за 25 минут преодолел девять километров. Полёт успешно завершился на холме Бют-о-Кай.

С тех пор увлечённость людей полётами на аэростатах только росла.

[Ксавье, пилот воздушного шара]:

«Вы можете либо подняться, либо опуститься. Но, к счастью, в отличие от поверхности земли, здесь есть разные потоки ветра. У них разные скорость и направление, поэтому можно попасть в поток, который больше идёт вправо или влево, быстрее или медленнее. Можно экспериментировать».

В праздничном событии приняли участие пилоты 50 воздушных шаров из восьми разных стран.

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