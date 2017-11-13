Саммит АСЕАН начал работу в столице Филиппин

Открытие саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин посетили лидеры 10 стран-участниц. Также были партнёры по диалогу, среди которых США, Япония, Китай и Россия.

После торжественной церемонии участники приступили к работе. На повестке дня ежегодной встречи – важные вопросы: терроризм, спорные территории Южно-Китайского моря и ядерная программа Северной Кореи.

[Родриго Дутерте, президент Филиппин]:

«Терроризм и насильственный экстремизм угрожают миру, стабильности и безопасности нашего региона, поскольку для этих угроз нет границ».

Для Дональда Трампа визит на Филиппины стал последней остановкой в его турне по странам Азии. Ранее он посетил Южную Корею, Японию, Китай и Вьетнам.

В столице в связи с его приездом прошла акция протеста, в которой приняло участие около 1000 человек. Некоторые вступили в стычки с полицией недалеко от места проведения саммита.

В Маниле Дональд Трамп проведёт ряд двусторонних встреч, на которых обсудят торговлю и безопасность.

Ранее во Вьетнаме он посетил саммит АТЭС. Значимых решений на встрече принято не было. Больше внимания было приковано к двусторонним встречам «на полях» саммита.

Одной из главных тем была торговля. США пытаются добиться сокращения своего торгового дефицита. Сам Трамп ранее говорил, что США будут работать с другими странами только на равноправной основе.

Ещё одним вопросом для обсуждения был договор о Транстихоокеанском партнёрстве и его существование после выхода из него Соединённых Штатов. При этом никаких новых решений по нему тоже не было.

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