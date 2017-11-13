Саммит АСЕАН начал работу в столице Филиппин

После торжественной церемонии участники приступили к работе. На повестке дня ежегодной встречи – важные вопросы: терроризм, спорные территории Южно-Китайского моря и ядерная программа Северной Кореи.
[Родриго Дутерте, президент Филиппин]:
«Терроризм и насильственный экстремизм угрожают миру, стабильности и безопасности нашего региона, поскольку для этих угроз нет границ».
Для Дональда Трампа визит на Филиппины стал последней остановкой в его турне по странам Азии. Ранее он посетил Южную Корею, Японию, Китай и Вьетнам.
В столице в связи с его приездом прошла акция протеста, в которой приняло участие около 1000 человек. Некоторые вступили в стычки с полицией недалеко от места проведения саммита.
В Маниле Дональд Трамп проведёт ряд двусторонних встреч, на которых обсудят торговлю и безопасность.
Ранее во Вьетнаме он посетил саммит АТЭС. Значимых решений на встрече принято не было. Больше внимания было приковано к двусторонним встречам «на полях» саммита.
Одной из главных тем была торговля. США пытаются добиться сокращения своего торгового дефицита. Сам Трамп ранее говорил, что США будут работать с другими странами только на равноправной основе.
Ещё одним вопросом для обсуждения был договор о Транстихоокеанском партнёрстве и его существование после выхода из него Соединённых Штатов. При этом никаких новых решений по нему тоже не было.
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