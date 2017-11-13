В Китае разрабатывают крупнейшую систему слежения за людьми

Если вы будете ходить по улицам одного из крупных городов Китая, то очень вероятно, что за вами будут следить. В стране создают самую большую сеть видеонаблюдения. На улицах установлены десятки миллионов камер. И теперь технология умеет быстро распознавать лица. Всё благодаря новым разработкам и огромной базе данных.

Сюй Чихэн – сооснователь SenseTime. Компания специализируется на технологиях распознавания лица и является одной из тех, что стоят за созданием государственной системы слежения.

[Сюй Чихэн, сооснователь SenseTime]:

«После 2014 мы столкнулись с трудностями в идентификации при помощи человеческих глаз. Технология оказалась очень востребованной. Например, мы можем использовать распознавание лица, чтобы автоматически определять, принадлежит ли идентификационный документ конкретному человеку».

В других странах подобные технологии критикуют за нарушение права на приватность. Однако в коммунистическом Китае многие не против, чтобы за ними следили.

[житель Шанхая]:

«Я не возражаю, я не сделал ничего такого, за что меня нужно фотографировать. Думаю, это не страшно».

Правозащитники и общественные активисты говорят, что технологию будут использовать, чтобы преследовать диссидентов и нарушать права человека.

Разработчики отвечают, что дело тут не в технологиях.

[Хуан Юнчжэнь, глава Watrix]:

«До создания этой технологии работу выполняли люди. Вопрос в том, что технологии стали более продвинутыми. То, о чём люди беспокоятся, вызвано их недовольством политикой властей. Другими словами, решать проблемы нужно не с технологическими компаниями».

Власти в настоящее время разрабатывают новую технологию, которая в течение нескольких секунд сможет определить любого гражданина посредством камер слежения. Для этого собираются использовать технологии распознавания голоса и походки.

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