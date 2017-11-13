В Кёльне стартовал карнавальный сезон

Несмотря на холодную погоду, на площади собрались тысячи человек.
[участница фестиваля]:
«Почему не мешает холод? Можно прогнать его прочь. 11 ноября – начало карнавала, и для нас, жителей Кельна, это нечто особенное».
[участник фестиваля]:
«Всё замечательно, все в хорошем настроении, несмотря на погоду. Неважно, какая она, всё равно у всех отличное настроение, и это прекрасно».
Зимние карнавалы в Кёльне проходят уже много веков подряд. В наше время на фестиваль ежегодно съезжаются сотни тысяч туристов.
[участница фестиваля]:
«Нашему женскому коллективу уже 30 лет. Мы всегда мечтали в эту годовщину съездить в Кёльн на карнавал. И вот мы здесь».
Карнавальный сезон здесь величают пятым временем года. Продлится он несколько месяцев – до марта. Небольшой перерыв будет только в период Рождественских праздников. Своего пика карнавальный сезон достигнет в «Розовый понедельник». В этот день пройдут массовые костюмированные шествия.
Завершится фестиваль в «Жирный вторник», который предшествует «Пепельной среде» и Великому посту.
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