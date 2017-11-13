В Кёльне стартовал карнавальный сезон

Кёльн погрузился в праздник и веселье. Все вокруг в маскарадных костюмах и с раскрашенными лицами. Это означает: в Германии стартовал карнавальный сезон. Начинается он, по традиции, 11 ноября в 11 часов 11 минут.

Несмотря на холодную погоду, на площади собрались тысячи человек.

[участница фестиваля]:

«Почему не мешает холод? Можно прогнать его прочь. 11 ноября – начало карнавала, и для нас, жителей Кельна, это нечто особенное». [участник фестиваля]:

«Всё замечательно, все в хорошем настроении, несмотря на погоду. Неважно, какая она, всё равно у всех отличное настроение, и это прекрасно».

Зимние карнавалы в Кёльне проходят уже много веков подряд. В наше время на фестиваль ежегодно съезжаются сотни тысяч туристов.

[участница фестиваля]:

«Нашему женскому коллективу уже 30 лет. Мы всегда мечтали в эту годовщину съездить в Кёльн на карнавал. И вот мы здесь».

Карнавальный сезон здесь величают пятым временем года. Продлится он несколько месяцев – до марта. Небольшой перерыв будет только в период Рождественских праздников. Своего пика карнавальный сезон достигнет в «Розовый понедельник». В этот день пройдут массовые костюмированные шествия.

Завершится фестиваль в «Жирный вторник», который предшествует «Пепельной среде» и Великому посту.

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