13 ноября 2017
Телеканал NTD

Учёные исследуют лабиринты тоннелей под пирамидами майя

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Какие загадки скрывают тоннели, которые протягиваются под пирамидами в древнем городе Чичен-Ица в Мексике? Ответ на этот вопрос учёные пытаются получить не одно десятилетие.

Согласно недавним исследованиям, тоннели могли связывать пирамиды майя со священными для этого народа подземными сенотами и пещерами.

[Гильермо де Анда, археолог]:
«Мы пытаемся установить связь между архитектурой и пещерами, постройками и искусственными пещерами, тоннелями или сенотами».

Полуостров Юкатан состоит, в основном, из известняка. Подземные воды образуют много озёр и полостей, а также колодцев – сенотов. Древние майя делали в сенотах жертвоприношения и считали их священными.

[Джеймс Брэди, археолог]:
«Очень надеюсь, что с пирамидой Кукулькана соединён какой-то сенот».

Команда учёных планирует создать 3D-карту тоннелей, а также всех пещер, озёр и сенотов, которые находятся под Чичен-Ицой. А для этого им предстоит преодолеть не один километр таинственного подземелья.

Чичен-Ица была политическим и культурным центром майя. В городе сохранилось много храмов, пирамид и других построек. ЮНЕСКО внесло его в свой список культурного наследия. Согласно одному из опросов, город также добавили в список новых семи чудес света.
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