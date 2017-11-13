Фарерские острова пытаются попасть на мировую туристическую карту

На помощь пришёл местный скот. Не зря Фареры называют «Овечьими островами». На спинах животных закрепили 360-градусные камеры, которые питаются от солнечных батарей. Идея витала в воздухе: на 18 гористых островах проживает всего около 50 тысяч человек и – 80 тысяч овец.
[Леви Ханссен, житель Фарерских островов]:
«Мы очень маленькая страна, многие люди в мире не знают о нашем существовании. Мы начали думать, может ли Google приехать на Фарерские острова и создать нашу карту в Street View? Ещё мы просто хотели показать миру, что мы существуем».
Технологию так и назвали – Sheep View. Sheep по-английски – «овца».
Фарерцы говорят, что поток туристов уже увеличился на 10%.
[Леви Ханссен, житель Фарерских островов]:
«Фарерские острова вряд ли нанесены на все мировые карты. Чтобы захотеть куда-то поехать, вы должны знать о существовании этого места, правда?»
Успех онлайн-карты подтолкнул местных жителей пойти дальше. Они решили добавить в Google Translate и фарерский язык.
Они создали веб-сайт, на котором можно ввести фразу, а затем открыть небольшое видео, на котором местные жители произносят эту фразу на фарерском.
В инициативе участвуют фермеры, учителя, шеф-повара и социальные работники.
Как предполагается, в мире на фарерском говорит около 80 тысяч человек. Интересно, что на слово «туман» в этом языке есть 37 слов.
[Леви Ханссен, житель Фарерских островов]:
«Можно сидеть у себя дома в своей стране и узнать больше о Фарерах, а можно использовать сервис во время визита».
В крупнейшем городе Фарерских островов проживает всего 12,5 тысяч человек. Торсхван также считается самым облачным населённым пунктом в мире.
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