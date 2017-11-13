Фарерские острова пытаются попасть на мировую туристическую карту

Многие годы Фареры невозможно было найти в разделе Google Street View. И жителям этих отдалённых датских островов на севере Атлантического океана это надоело. Они решили исправить ситуацию.

На помощь пришёл местный скот. Не зря Фареры называют «Овечьими островами». На спинах животных закрепили 360-градусные камеры, которые питаются от солнечных батарей. Идея витала в воздухе: на 18 гористых островах проживает всего около 50 тысяч человек и – 80 тысяч овец.

[Леви Ханссен, житель Фарерских островов]:

«Мы очень маленькая страна, многие люди в мире не знают о нашем существовании. Мы начали думать, может ли Google приехать на Фарерские острова и создать нашу карту в Street View? Ещё мы просто хотели показать миру, что мы существуем».

Технологию так и назвали – Sheep View. Sheep по-английски – «овца».

Фарерцы говорят, что поток туристов уже увеличился на 10%.

[Леви Ханссен, житель Фарерских островов]:

«Фарерские острова вряд ли нанесены на все мировые карты. Чтобы захотеть куда-то поехать, вы должны знать о существовании этого места, правда?»

Успех онлайн-карты подтолкнул местных жителей пойти дальше. Они решили добавить в Google Translate и фарерский язык.

Они создали веб-сайт, на котором можно ввести фразу, а затем открыть небольшое видео, на котором местные жители произносят эту фразу на фарерском.

В инициативе участвуют фермеры, учителя, шеф-повара и социальные работники.

Как предполагается, в мире на фарерском говорит около 80 тысяч человек. Интересно, что на слово «туман» в этом языке есть 37 слов.

[Леви Ханссен, житель Фарерских островов]:

«Можно сидеть у себя дома в своей стране и узнать больше о Фарерах, а можно использовать сервис во время визита».

В крупнейшем городе Фарерских островов проживает всего 12,5 тысяч человек. Торсхван также считается самым облачным населённым пунктом в мире.

Короткая ссылка на эту страницу: