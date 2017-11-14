Американец ездит в Азию спасать собак

Марк Чин очень любит проводить время со своими собаками. А ещё он курирует фонд «Надежда и благополучие животных». Его миссия – спасение и реабилитация брошенных питомцев, тех, с кем жестоко обращаются, и поиск им новых хозяев.

Но это не всё. Марк также рискует своей безопасностью и под прикрытием ездит по странам Азии спасать собак на бойнях. На его телефоне сотни удручающих фотографий и видео. Особенно его поразили традиции фестиваля собачьего мяса Юйлинь в Китае. Перед тем как убить, над собаками издеваются.

[Марк Чин, куратор фонда по спасению животных]:

«В некоторых странах, где едят собак, верят, что, если издеваться над животным, то мясо будет вкуснее».

С 2015 года Марк 17 раз ездил один в Китай, Вьетнам, Камбоджу, Индонезию и Южную Корею. Он спас от жестокой смерти более 3000 собак. Но не все в итоге выжили. В США привёз лишь треть.

[Марк Чин, куратор фонда по спасению животных]:

«Я еду под прикрытием на бойни. Тот, кто это делает, должен смотреть на пытки животных. Я сам очень люблю своих собак, для меня, моей семьи и моих детей это очень тяжело».

Бывшая актриса и модель Инес помогает проекту Марка. В этом году она сама взяла из центра питомца – собаку, привезённую из Китая.

[Инес Гарсия, жительница Лос-Анджелеса]:

«Я узнала о Юйлинь в 2009. В прошлом году Марк снова туда поехал, а я следила за этим на Facebook. Я видела всё, что он делал. <> Он написал, что ему нужна помощь, поскольку у него 1000 собак. Когда он вернулся, я решила с ним поговорить».

А эта семья взяла себе из центра двоих питомцев.

[житель Лос-Анджелеса]:

«В Корее, когда я ещё был молодым, обычаи были плохими. Собаки жили только на улице. Некоторые держали собак для еды, некоторые в качестве друга. Но сейчас мы изменились, многие люди считают их друзьями, но всё ещё есть плохие районы».

К слову, фестиваль в городе Юйлинь проводится с 2009 года. За несколько дней там забивают от 10 до 15 тысяч собак.

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