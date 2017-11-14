Белых трюфелей становится меньше из-за засухи и штормовых ветров

Окрестности Альбы в итальянском регионе Пьемонт славятся персиками, сухим вином и белыми трюфелями. Этот деликатесный гриб собирают здесь ежегодно с осени и до конца зимы.

Пьеркарло Ваккина охотится на белые трюфели уже много лет. Помогают ему хорошо обученные собаки: 10-летняя дворняжка Рокки и молодой спрингер-спаниель Джимми. Но в последние годы трюфелей –

всё меньше. Пьеркарло не бросает своё занятие только из-за любви нему.

[Пьеркарло Ваккина, собиратель трюфелей]:

«Здесь дело не деньгах, а – в страсти. К сожалению, в последние несколько лет не хватало денег на содержание собак, ветеринарные счета и другие расходы. У нас была засуха, так что мы заработали мало».

За последнюю четверть века белых трюфелей на рынок стало поступать на 30% меньше. Виной тому – изменение климата, штормовые ветры и разрастающиеся виноградники. Сокращение поставок привело к росту цен. В этом году они достигли рекордного уровня.

[Марилена Тарабле, продавец и собирательница трюфелей]:

«Мало дождей, поэтому мало и продукции. На этой неделе трюфели стали расти лучше, и они немного округлее, потому что пошли дожди, и земля стала мягче. Мы смогли найти немного более округлых трюфелей, но когда земля засохшая, их трудно добыть». [Джанлука Саккетто, продавец и собиратель трюфелей]:

«Этот год – не исключение. Плохой год с очень высокими ценами и очень небольшим количеством трюфелей».

Между тем, международный Фестиваль белого трюфеля по-прежнему привлекает в Альбу десятки тысяч гостей. Иностранные туристы новых цен, похоже, не пугаются.

[посетитель фестиваля из Мюнхена]:

«Цена нормальная. Я знаю, что это очень дорого, но в Германии ещё дороже. И если покупаешь трюфели там, то часто они бывают не очень качественные». [посетительница фестиваля из Цюриха]:

«Я из Швейцарии, и по сравнению с ней здесь намного дешевле. Но всё равно не дёшево».

Изюминка фестиваля – аукцион трюфелей. В этот раз за самый большой лот весом в 850 граммов заплатили 75 тысяч евро.

Белые трюфели растут всего в нескольких регионах Италии и Центральной Европы. Причём, в отличие от чёрных собратьев, их не получается разводить на плантациях. У белых трюфелей – уникальные вкус и аромат. Растут они под дубами и некоторыми хвойными деревьями, образуя симбиоз с их корнями.

Короткая ссылка на эту страницу: