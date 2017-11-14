14 ноября 2017
Телеканал NTD

Белых трюфелей становится меньше из-за засухи и штормовых ветров

| 0

Окрестности Альбы в итальянском регионе Пьемонт славятся персиками, сухим вином и белыми трюфелями. Этот деликатесный гриб собирают здесь ежегодно с осени и до конца зимы.

Пьеркарло Ваккина охотится на белые трюфели уже много лет. Помогают ему хорошо обученные собаки: 10-летняя дворняжка Рокки и молодой спрингер-спаниель Джимми. Но в последние годы трюфелей –
всё меньше. Пьеркарло не бросает своё занятие только из-за любви нему.

[Пьеркарло Ваккина, собиратель трюфелей]:
«Здесь дело не деньгах, а – в страсти. К сожалению, в последние несколько лет не хватало денег на содержание собак, ветеринарные счета и другие расходы. У нас была засуха, так что мы заработали мало».

За последнюю четверть века белых трюфелей на рынок стало поступать на 30% меньше. Виной тому – изменение климата, штормовые ветры и разрастающиеся виноградники. Сокращение поставок привело к росту цен. В этом году они достигли рекордного уровня.

[Марилена Тарабле, продавец и собирательница трюфелей]:
«Мало дождей, поэтому мало и продукции. На этой неделе трюфели стали расти лучше, и они немного округлее, потому что пошли дожди, и земля стала мягче. Мы смогли найти немного более округлых трюфелей, но когда земля засохшая, их трудно добыть».

[Джанлука Саккетто, продавец и собиратель трюфелей]:
«Этот год – не исключение. Плохой год с очень высокими ценами и очень небольшим количеством трюфелей».

Между тем, международный Фестиваль белого трюфеля по-прежнему привлекает в Альбу десятки тысяч гостей. Иностранные туристы новых цен, похоже, не пугаются.

[посетитель фестиваля из Мюнхена]:
«Цена нормальная. Я знаю, что это очень дорого, но в Германии ещё дороже. И если покупаешь трюфели там, то часто они бывают не очень качественные».

[посетительница фестиваля из Цюриха]:
«Я из Швейцарии, и по сравнению с ней здесь намного дешевле. Но всё равно не дёшево».

Изюминка фестиваля – аукцион трюфелей. В этот раз за самый большой лот весом в 850 граммов заплатили 75 тысяч евро.

Белые трюфели растут всего в нескольких регионах Италии и Центральной Европы. Причём, в отличие от чёрных собратьев, их не получается разводить на плантациях. У белых трюфелей – уникальные вкус и аромат. Растут они под дубами и некоторыми хвойными деревьями, образуя симбиоз с их корнями.
Короткая ссылка на эту страницу:

Белых трюфелей становится меньше из-за засухи и штормовых ветровАмстердам: новейшие технологии для прогноза экстремальной погодыЗемлетрясение в Италии, есть жертвыШторм «Ксавьер» в Германии: шестеро погибшихОткрывается 74-й Венецианский кинофестивальВ Лос-Анджелесе тушат сильнейший лесной пожарТайфун «Доксури» оставил вьетнамцев без крыши над головойВ Венеции отреставрируют 500-летнее здание Старых ПрокурацийКлиматическая конференция ООН началась в БоннеВиноделы Италии устанавливают связь с виноградниками

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.