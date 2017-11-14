Белых трюфелей становится меньше из-за засухи и штормовых ветров

Пьеркарло Ваккина охотится на белые трюфели уже много лет. Помогают ему хорошо обученные собаки: 10-летняя дворняжка Рокки и молодой спрингер-спаниель Джимми. Но в последние годы трюфелей –
всё меньше. Пьеркарло не бросает своё занятие только из-за любви нему.
[Пьеркарло Ваккина, собиратель трюфелей]:
«Здесь дело не деньгах, а – в страсти. К сожалению, в последние несколько лет не хватало денег на содержание собак, ветеринарные счета и другие расходы. У нас была засуха, так что мы заработали мало».
За последнюю четверть века белых трюфелей на рынок стало поступать на 30% меньше. Виной тому – изменение климата, штормовые ветры и разрастающиеся виноградники. Сокращение поставок привело к росту цен. В этом году они достигли рекордного уровня.
[Марилена Тарабле, продавец и собирательница трюфелей]:
«Мало дождей, поэтому мало и продукции. На этой неделе трюфели стали расти лучше, и они немного округлее, потому что пошли дожди, и земля стала мягче. Мы смогли найти немного более округлых трюфелей, но когда земля засохшая, их трудно добыть».
[Джанлука Саккетто, продавец и собиратель трюфелей]:
«Этот год – не исключение. Плохой год с очень высокими ценами и очень небольшим количеством трюфелей».
Между тем, международный Фестиваль белого трюфеля по-прежнему привлекает в Альбу десятки тысяч гостей. Иностранные туристы новых цен, похоже, не пугаются.
[посетитель фестиваля из Мюнхена]:
«Цена нормальная. Я знаю, что это очень дорого, но в Германии ещё дороже. И если покупаешь трюфели там, то часто они бывают не очень качественные».
[посетительница фестиваля из Цюриха]:
«Я из Швейцарии, и по сравнению с ней здесь намного дешевле. Но всё равно не дёшево».
Изюминка фестиваля – аукцион трюфелей. В этот раз за самый большой лот весом в 850 граммов заплатили 75 тысяч евро.
Белые трюфели растут всего в нескольких регионах Италии и Центральной Европы. Причём, в отличие от чёрных собратьев, их не получается разводить на плантациях. У белых трюфелей – уникальные вкус и аромат. Растут они под дубами и некоторыми хвойными деревьями, образуя симбиоз с их корнями.
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