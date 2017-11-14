В ЕС подписали историческое оборонное соглашение

Министры обороны и иностранных дел стран ЕС собрались в Брюсселе на церемонии подписания исторического документа. 23 государства присоединились к военному соглашению, направленному на укрепление сотрудничества в этой сфере внутри блока.

Подписание стало возможным в связи с «брекситом». Ранее Лондон долгое время блокировал любые инициативы военной интеграции, опасаясь создания единой европейской армии. Однако после того как Великобритания запустила процесс выхода из ЕС, на военном соглашении настояли Франция и Германия.

[Федерика Могерини, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«Хочу сказать, что сегодня я видела церемонию подписания, которая большинству из нас и всему остальному миру ранее казалась невозможной. Я очень этому рада и вижу, что ответственность высока. Это начало нашей совместной работы».

Соглашение под названием «Постоянное структурное сотрудничество» (PESCO) подразумевает более 50 совместных оборонных проектов. Также подписавшие страны обязуются увеличивать расходы на оборону, выделять средства на снабжение, исследование и технологии. Они должны будут предоставлять национальные оборонные планы. Если выявят слабые места, то Европа будет укреплять их совместными усилиями.

Как предполагается, продвижению проекта способствовало то, что президент США Дональд Трамп ранее призвал Европу выделять больше средств на свою оборону.

Договор включает все страны ЕС, кроме Великобритании, которая покидает блок, Дании, которая избегает любых военных вопросов, а также Ирландии, Португалии и Мальты.

Соглашение будет окончательно утверждено, когда его подпишут лидеры присоединившихся стран.

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