Число жертв землетрясения в Иране превысило 400

Землетрясение, произошедшее в минувшее воскресенье, стало для Ирана самым разрушительным за более чем десятилетие. Погибли более 400 и пострадали более 7 тысяч иранцев. Более сотни из них доставлены в больницы в Тегеране.

И, как сообщают местные власти, число жертв будет расти. В настоящее время поисково-спасательные команды пытаются добраться в отдалённые регионы Ирана. Зафиксировано более полутора сотен афтершоков.

Землетрясение силой 7,3 балла ощущалось в нескольких западных регионах Ирана, но сильнее всех пострадала провинция Керманшах. Более 300 погибших – из местного уезда в 15 километрах от границы с Ираком.

В самом Ираке в результате землетрясения погибло не менее шести человек. Подземные толчки ощущались и в Багдаде, но больше всего разрушений – недалеко от эпицентра, в провинции Сулеймания в Восточном Курдистане.

[житель города Дарбандихан в Ираке]

«Землетрясением разрушило здание площадью 600 квадратных метров. Внутри находилась семья из семи человек. Мы смогли спасти пятерых, двое погибли. Я впервые в жизни видел землетрясение. Это небесное знамение, и никто не может это предотвратить. Оно принесло большой материальный ущерб».

При этом пострадала главная больница региона, и там нет света.

А это иракский город Ханакин. Здесь обошлось без жертв.

[Шейх Ариян Яф, член суннитского фонда]:

«Слава богу, сильных повреждений нет. Пострадала только часть минарета. Упала на пол и повредила его».

Гуманитарную помощь для Ирака уже направила Турция. В том числе это 3000 палаток и обогревателей и 10 тысяч спальников и одеял.

Короткая ссылка на эту страницу: