Во Франкфурте в память о жертвах Холокоста установили таблички

Во Франкфурте-на-Майне установили мемориал под названием «Камни преткновения» в память о еврейской девочке Каролине Кон и её родных. Все они стали жертвами Холокоста. О их судьбе узнали недавно. Камни, окованные листами латуни, вмонтировали в тротуар улицы, где когда-то жила эта семья.

На торжественную церемонию с трёх континентов съехались более 30 родственников Каролины.

[Барри Айземанн, родственник Каролины Кон]:

«Мой отец должен был знать Каролину, потому что она была его родственницей – племянницей. Ей было полтора года, когда он уехал из Германии. Думаю, он знал Каролину, просто никогда не рассказывал нам о своей семье».

Некоторые родственники Каролины долго не знали о своих еврейских корнях, не знали, что у их бабушек были в Германии двоюродные сёстры.

[Шон Руби, родственник Каролины Кон]:

«В 17 лет я узнал, что мы евреи, а не только выходцы из Германии. Я пытался узнать историю нашей семьи, узнать, что произошло в то страшное время, и это стало делом всей моей жизни. < > Мы думали, что у нас нет родных, а теперь знаем о двоюродных сёстрах. Наше желание исполнилось».

О Каролине Кон стало известно благодаря раскопкам на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор в Польше. Её серебряный кулон нашли на так называемой «дороге в небо». Это был последний путь узников, по которому они шли в газовую камеру.

На кулоне выгравированы дата и место рождения Каролины, а также – слова на иврите, означающие пожелание удачи. Похожий медальон был у другой еврейской девочки, которая известна как автор знаменитого «Дневника Анны Франк». Она также родилась во Франкфурте-на-Майне всего на три недели раньше Каролины.

Исследователи пока не нашли никакой связи между двумя девочками. Известно лишь, что в 30-х годах семья Анны Франк эмигрировала в Нидерланды, а в 44-м была арестована и депортирована в Освенцим. Позже Анну перевели в концлагерь Берген-Бельзен, где она погибла.

О судьбе семьи Каролины Кон известно лишь то, что её депортировали из Франкфурта 11 ноября 1941 года в еврейское гетто в Минск.

Автор мемориала «Камни преткновения» – немецкий художник Гюнтер Демниг. Памятные камни устанавливают в разных городах Европы, где жили жертвы Холокоста.