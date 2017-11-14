96-летний барабанщик играет в джаз-группе после перерыва в три четверти века

[Хьюберт Дэвис, барабанщик]:

«Её чувствуешь каждой жилкой. Она бежит по крови. Когда молодая леди начинает играть, и неважно, какую мелодию, я могу почувствовать ритм».

Австралиец Хьюберт Дэвис в свои 96 играет на барабане с тем же энтузиазмом, что и в 20. Несмотря на небольшую глухоту, музыку слышит и чувствует прекрасно.

Хьюберт – постоянный барабанщик джазовой группы в городе Перт. Выступает с музыкантами, которые на полвека, а и то больше, моложе его.

[Хьюберт Дэвис, барабанщик]:

«Иногда думают, что я немного спятил».

К профессиональной карьере музыканта Хьюберт вернулся недавно, причём после 75-летнего перерыва. В 1942-м ушёл сражаться с нацистами. А полгода назад его пригласили на пробы.

[Хьюберт Дэвис, барабанщик]:

«В первый же раз, когда я подыграл трубачу, мне показали большой палец. Басист наклонился и сказал: “ты нанят”».

Хоть некоторые и подсмеиваются над 96-летним барабанщиком, но публике его игра нравится.

Когда Хьюберт не репетирует и не выступает, работает в своей мастерской. Бросать музыку не собирается. Напротив, старается повысить своё мастерство с помощью обучающих программ в Интернете. [Хьюберт Дэвис, барабанщик]:

«Пока они будут меня приглашать и артрит в колене не досаждает, я буду играть».

Короткая ссылка на эту страницу: