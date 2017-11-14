ЕС пообещал содействовать странам АСЕАН в борьбе с экстремизмом

Европейский Союз выделит на сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии более двух миллиардов евро. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, который принял участие в саммите АСЕАН на Филиппинах, ЕС также поможет в борьбе с экстремистскими группировками.

Недавние бои в Марави на юге Филиппин ставят под удар безопасность в Юго-Восточной Азии. Боевики выразили лояльность запрещённой в России и других странах группировке ИГИЛ. Филиппины, Малайзия и Индонезия уже начали патрулирование своих водных границ, чтобы остановить проникновение экстремистов.

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:

«Террористические идеологии распространились по всему континенту. Мы можем ликвидировать эти угрозы, если будем сотрудничать, делиться информацией о подозреваемых и о развитии событий».

Саммит АСЕАН начался на Филиппинах в понедельник. В нём принимают участие лидеры 10 стран-членов, а также государства-партнёры по диалогу, включая Японию, США, Канаду, Китай, Россию и Южную Корею.

Во вторник прошли переговоры стран-членов с представителями официальных Токио, Пекина и Сеула. Участники встречи обязались противодействовать протекционизму. Кроме того, японский премьер Синдзо Абэ призвал снять запрет на импорт продукции, произведённой на востоке Японии. Его ввели после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года.

В рамках саммита состоялся и ряд двусторонних встреч. На них обсуждали торговлю, инвестиции, а также тяжёлое положение мусульман рохинджа в Мьянме.

АСЕАН включает 10 стран. Помимо Филиппин, это Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, а также Малайзия, Мьянма, Сингапур и Таиланд.

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