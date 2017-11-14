14 ноября 2017
Телеканал NTD

ЕС пообещал содействовать странам АСЕАН в борьбе с экстремизмом

| 0

Европейский Союз выделит на сотрудничество со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии более двух миллиардов евро. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, который принял участие в саммите АСЕАН на Филиппинах, ЕС также поможет в борьбе с экстремистскими группировками.

Недавние бои в Марави на юге Филиппин ставят под удар безопасность в Юго-Восточной Азии. Боевики выразили лояльность запрещённой в России и других странах группировке ИГИЛ. Филиппины, Малайзия и Индонезия уже начали патрулирование своих водных границ, чтобы остановить проникновение экстремистов.

[Дональд Туск, председатель Европейского совета]:
«Террористические идеологии распространились по всему континенту. Мы можем ликвидировать эти угрозы, если будем сотрудничать, делиться информацией о подозреваемых и о развитии событий».

Саммит АСЕАН начался на Филиппинах в понедельник. В нём принимают участие лидеры 10 стран-членов, а также государства-партнёры по диалогу, включая Японию, США, Канаду, Китай, Россию и Южную Корею.

Во вторник прошли переговоры стран-членов с представителями официальных Токио, Пекина и Сеула. Участники встречи обязались противодействовать протекционизму. Кроме того, японский премьер Синдзо Абэ призвал снять запрет на импорт продукции, произведённой на востоке Японии. Его ввели после землетрясения и цунами 11 марта 2011 года.

В рамках саммита состоялся и ряд двусторонних встреч. На них обсуждали торговлю, инвестиции, а также тяжёлое положение мусульман рохинджа в Мьянме.

АСЕАН включает 10 стран. Помимо Филиппин, это Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, а также Малайзия, Мьянма, Сингапур и Таиланд.
Короткая ссылка на эту страницу:

ЕС пообещал содействовать странам АСЕАН в борьбе с экстремизмомВ ЕС придумали, как противодействовать демпингу со стороны КитаяВо Вьетнаме прошла встреча министров в преддверии саммита АТЭСЕврокомиссия выделит 118 млн евро для защиты городов ЕС от терактовЖителей Марави учат распознавать бомбы и мины, оставшиеся после боевиковЭмманюэль Макрон предложил кардинально реформировать ЕС«Брексит»: ЕС не идёт на уступки и требует уступок от ЛондонаМинистры обороны стран АСЕАН обсудили вопросы безопасности в регионеОчередной раунд переговоров о «брексите»: прогресс есть, но небольшойВ Брюсселе начался четвёртый раунд переговоров о «брексите»

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.