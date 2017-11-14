Грызуны могут раскрыть тайну иммунитета к раку

Это маленькое существо – грызун под названием голый землекоп. И он обладает уникальными свойствами, которые давно интересуют учёных всего мира.

Эти животные обитают под землёй в экстремальных условиях на востоке Африки. В отличие от своих собратьев, живут они в 10 раз дольше – до 30 лет.

Изначально они привлекли внимание, поскольку их социальная структура больше напоминает ту, которая есть у пчёл или термитов. Но позже выявились и другие их уникальные особенности.

Крис Фолкес изучает голых землекопов в Лондоне. Его, как и многих других учёных, заинтересовала уникальная сопротивляемость этих грызунов раковым заболеваниям.

[Крис Фолкес, исследователь]:

«Они живут только под землёй. Условия в этой экологической нише экстремальные. Там мало кислорода, высокое содержание СО2. У них иммунитет к раку. Их кровеносные сосуды и сердце остаются здоровыми до глубокой старости».

В 2013 году американские учёные обнаружили, что в соединительной ткани этих грызунов вырабатывается гиалуроновая кислота, регулирующая рост клеток. Несмотря на то, что зарегистрированы два случая гибели голых землекопов от рака, учёные считают, что это количество очень мало.

[Крис Фолкес, исследователь]:

«Мы можем обнаружить новые механизмы, которые, например, помогут предотвращать образование раковых клеток».

Учёные говорят, что у голых землекопов сохраняется здоровый организм почти до самой смерти. Для сравнения, это похоже на то, как если бы человек умирал в 80 лет с телом 30-летнего.

Эти грызуны также не чувствуют порезов и ожогов, клетки их кожи не чувствительны к кислоте и капсаицину, который придаёт жгучесть перцу чили. А ещё они дольше своих собратьев могут переносить кислородное голодание.

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