В японской компании стимулируют бросить курить дополнительным отпуском

В одной японской компании у курильщиков появился дополнительный стимул отказаться от вредной привычки. Всем некурящим сотрудникам предоставляют дополнительные шесть дней оплачиваемого отпуска.

Маркетинговая компания Piala ввела это правило в сентябре. Причиной стало растущее число анонимных жалоб, которые клали в офисный ящик предложений. Некурящие работники сетовали, что у курцов перерывы длиннее.

[Мин Катаока, сотрудница отдела кадров]:

«У нас есть коробка для предложений. Сотрудники могут написать сообщения нашему начальнику, не указывая имени. И люди жаловались, что продолжительность перерывов определяется несправедливо для курящих и не курящих. Вот что стало для нас толчком».

В этой компании курит 35% из 120 сотрудников. Так говорят в отделе кадров. Чтобы подать заявку на дополнительный отпуск, человек должен не курить, по меньшей мере, год. Запрос поступил уже от 31 работника.

[Сун Синбаба, сотрудник, который бросил курить]:

«Я давно хотел бросить курить, но всё не мог найти стимула, поэтому продолжал курить. Но теперь я могу получить отпуск, поэтому смог бросить».

Но не всем такого стимула достаточно для кардинальных перемен.

[Томохиса Охира, сотрудник компании]:

«Мне достаточно и имеющегося оплачиваемого отпуска. Я обойдусь без дополнительных дней».

Нашлись и критики нововведения. В некоторых японских СМИ усомнились в его эффективности, поскольку в стране многие уже привыкли работать без отпусков по несколько лет.

В целом же от страны ожидают изменений. В 2020 году в Токио состоятся Летние Олимпийские игры. Всемирная организация здравоохранения и Международный олимпийский комитет уже призвали Японию ввести в столице полный запрет на курение в общественных местах.

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