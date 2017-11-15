15 ноября 2017
Телеканал NTD

Редких лошадей марвари успешно разводят в Индии

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Марварская лошадь или марвари испокон веков ценилась в Индии за выносливость, отвагу и верность в бою. Однако в 30-х годах прошлого века редкая порода начала исчезать. Теперь же поголовье марвари вновь увеличивается.

[Умайд Сингх, глава Общества любителей марвари]:
«При колониальном правлении мы почти потеряли этих прекрасных лошадей. Но в последние 20 лет восстанавливаем поголовье, сохраняем эту породу для нашей страны. Поэтому появилось Общество любителей марварских лошадей».

Считается, что разводить марвари начали в XII веке правители раджпутского княжества Марвар. Использовали этих животных как кавалерийских лошадей. Марвари грациозны, у них длинная тонкая шея и уши, изогнутые внутрь. Порода стала исчезать из-за скрещивания с другими скакунами.

[Шивранджани Раджье, дочь махараджи Гаджа Сингха]:
«Марварскую лошадь смешивали с другими породами – арабскими и синдхи. Чистокровные марвари вымирали».

Грациозных скакунов теперь разводят в племенном центре в Джодхпуре. Финансирует программу махараджа Гадж Сингх. Сейчас здесь живёт 15 кобыл и пять жеребят.

Ежегодно марвари привозят на выставки, где собираются коневоды, фермеры, наездники и просто любители лошадей. За чистопородных скакунов просят от трёх до четырёх тысяч долларов.

За последние 17 лет численность марвари выросла в шесть раз и достигла 3000. Теперь в центре разведения рассматривают возможность экспорта этих лошадей в другие страны. Так коневоды хотят повысить интерес к редкой породе во всём мире.
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