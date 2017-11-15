Нью-Дели вторую неделю задыхается от смога

Столица Индии уже вторую неделю окутана ядовитым смогом. Согласно измерениям посольства США, содержание в атмосфере мелкодисперсных взвешенных частиц размером менее 2,5 микрон сейчас составляет 376 микрограммов на кубический метр. Такие частицы – самые опасные загрязнители воздуха, и показатель в Нью-Дели – в восемь раз больше, чем его норма в 50 микрограммов.

[местный житель]:

«Тяжело дышать, болят глаза, как будто задыхаюсь. Хочется убежать из Дели подальше». [турист]:

«По-моему, это просто ужасно. Я приехал сюда две недели назад и начал кашлять. Последние 4-5-6 дней просто ужасно».

На прошлой неделе власти Нью-Дели объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения.

В столице принимают меры. Было приказано приостановить все строительные работы. Также ограничили движение транспортных средств и увеличили плату за парковку в надежде, что ещё больше людей пересядут на общественный транспорт.

Впрочем, прямого эффекта от этого пока не видно. Город продолжает задыхаться, и когда это закончится – неизвестно.

Помимо пыли и выхлопных газов, у этого смога есть ещё один источник. Это дым, который поступает из соседних штатов. Там фермеры незаконно выжигают поля, освобождая их для новых посевов.

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