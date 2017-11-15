Рейтинг Венесуэлы понизили до «выборочного дефолта»

После того как Венесуэла не выплатила проценты по облигациям нефтегазовой компании PDVSA и госбондам, рейтинг страны понизили до «выборочного дефолта». Агентство S&P приняло такое решение, так как в понедельник были просрочены платежи, на которые уже выделяли 30-дневную отсрочку. Их размер составляет около 300 миллионов долларов.

Теперь владельцы облигаций, платежи по которым были просрочены, могут объявить о дефолте правительства и потребовать полностью погасить долг.

Реструктурировать долг страны также будет непросто. Международные кредиторы отказываются приобретать бонды, которые не одобрила Национальная ассамблея Венесуэлы. Этот орган на фоне глубокого политического и социального кризиса в стране оказался в руках оппозиции.

Теперь президент Николас Мадуро и оппозиционные политики должны договориться и найти компромисс.

[Джейн Фоли, аналитик Rabobank]:

«Ходят слухи, что правительство и оппозиция попытаются разработать программу реструктуризации. То есть немного оптимизма на горизонте есть, но в целом ситуация в Венесуэле выглядит удручающей».

В воскресенье в телеобращении к народу Николас Мадуро сказал, что страна не допустит дефолта. При этом, по мнению аналитиков, общий госдолг Венесуэлы составляет от 100 до 150 миллиардов долларов, а золотовалютные резервы ещё летом сократились до 10 миллиардов.

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