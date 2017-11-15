Корабль Cygnus доставил на МКС более трёх тонн полезного груза

Космический корабль Cygnus прибыл на орбитальную станцию и успешно пристыковался. Захват грузовика при помощи роботизированной руки-манипулятора осуществили астронавты Паоло Несполи и Рэндольф Брезник.

Cygnus доставил на МКС более трёх тонн полезного груза, включая продукты, одежду и новое научное и техническое оборудование. В том числе это гибридная панель с солнечными батареями и антенна для дальней космической связи.

Ракета-носитель Antares с кораблём Cygnus стартовала с космодрома Уоллопс в Вирджинии 12 ноября. Изначально запуск был запланирован на день раньше. Однако его отменили из-за того, что в зоне стартовой площадки появилось небольшое воздушное судно.

Грузовик Cygnus будет пристыкован к МКС около трёх недель. Он захватит несколько тонн мусора и затем отправится к Земле. В плотных слоях атмосферы корабль разрушится вместе с подлежащими утилизации отходами.

Это восьмая из десяти миссий по поставке грузов на МКС, которые запланированы до конца 2018 года. Следующие два полёта намечены на май и октябрь. Помимо США, грузовые космические корабли на орбитальную станцию также отправляют Россия и Япония.

Короткая ссылка на эту страницу: