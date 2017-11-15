Бриллиант «Великий Мазарини» продали с аукциона за почти $15 млн

Аукционный дом Christie’s продал с молотка в Женеве знаменитый бриллиант «Великий Мазарини» за 14 с половиной миллионов долларов. Камень весом в 19 карат более 200 лет украшал короны французских монархов. До этого он принадлежал кардиналу Джулио Мазарини.

За розовый бриллиант изначально рассчитывали выручить от шести до девяти миллионов долларов.

Звездой аукциона также стал бриллиант безупречной чистоты весом в 163 карата. Алмаз, из которого он сделан, нашли в Анголе в феврале прошлого года. Драгоценный камень весил более 400 карат.

Его огранкой занимался известный ювелир Фаваз Груози. Ослепительный бриллиант он вставил в ожерелье из 3000 маленьких изумрудов и бриллиантов. Стартовая цена лота – 30 миллионов долларов. Продали драгоценное украшение за 33 с половиной миллиона. Этот бриллиант стал самым крупным из всех, когда-либо выставлявшихся на торги.

[Франсуа Кюрьель, сотрудник компании Christie’s]:

«За два дня мы выручили более 118 миллионов долларов. Главным лотом стал бриллиант компании De Grisogono, проданный по 200 тысяч долларов за карат и в общей сложности за 33 миллиона 500 тысяч долларов. Он стал самым дорогим в мире бриллиантом безупречной чистоты».

«Великий Мазарини», хотя и продан за меньшую сумму, однако установил ценовой рекорд среди исторических бриллиантов. Впервые его выставили на аукцион в конце XIX века. Нынешний владелец пожелал остаться неизвестным.