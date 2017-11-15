Армия Зимбабве отрицает госпереворот

В столице Зимбабве появились военные и боевая техника. Военные также захватили государственный телеканал. Это произошло после того, как правящая партия президента Роберта Мугабе обвинила главнокомандующего армии в государственной измене. Это породило слухи о госперевороте.

Впрочем, представитель армии объявил в телеобращении, что переворота нет, и что они устраняют преступников в окружении Мугабе, а самому президенту и его семье ничего не угрожает, и они в полной безопасности.

[генерал-майор Мойо, представитель армии Зимбабве]:

«Мы хотим ясно заявить, что пытаемся устранить угрозу безопасности в стране. То есть, на любые провокации последует равнозначный ответ. Мы предупреждаем СМИ делать сообщения справедливо и ответственно. Спасибо».

Главнокомандующий армией Константино Чивенга бросил вызов президенту после того, как уволил вице-президента страны. Он также предупредил о возможном вмешательстве военных в политику, чтобы положить конец чисткам в правящей партии.

93-летний президент и его представители ситуацию пока никак не прокомментировали.

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