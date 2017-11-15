Выставка «Феррари: под кожей» проходит в Лондоне

[Джемма Куртайн, куратор выставки]:

«Эта выставка не только для заядлых автолюбителей. Мы хотим, чтобы она понравилась широкой аудитории. Здесь раскрывается внутренний мир Ferrari, история Ferrari. Мы рассказываем о создании бренда, показываем красивые автомобили и надеемся, что люди, ничего не знающие о машинах, всё поймут и получат удовольствие».

«Феррари: под кожей» – так называется новая выставка в лондонском Музее дизайна. Она посвящена 70-летию знаменитого итальянского бренда. И в этот раз речь не только о красоте и мощности знаковых спорткаров.

Ferrari 125 S – первый гоночный автомобиль, созданный под маркой Ferrari. Построили его в итальянском городе Модена в 1947 году. Кузов окрасили в красный цвет. Впоследствии он стал визитной карточкой бренда.

Ferrari и гонки – уже давно неразделимые понятия. Этой части истории бренда посвящена отдельная экспозиция. Вот эти два двигателя – сердца спорткаров «Формулы-1». Тот, что справа, создан в 75-м. Мощность – 500 лошадиных сил. Тот, что слева, построили в 2004-м. В нём скрывается уже 950 «лошадей». А на этом болиде Ferrari F1-2000 Михаэль Шумахер трижды стал чемпионом мира.

Большой успех в гонках принесла Ferrari спортивная модель 166 MM 50-го года выпуска. Представлен на выставке и красавец Ferrari 250 GT Cabriolet 57-го.

Впрочем, красоту автомобилей каждый видит по-своему. Например, основатель бренда Энцо Феррари считал красивыми только те машины, которые побеждают в ралли. [Эндрю Нахьюм, куратор выставки]:

«Ferrari спроектированы без многих компромиссов, к которым нужно адаптировать серийные автомобили. В то же время критерии очень высокие, поэтому конструкция автомобилей очень интересна. В Ferrari всё должно быть идеальным: внутреннее устройство, аэродинамика и эстетика».

В Музее дизайна представлены экспонаты общей стоимостью 140 миллионов британских фунтов. Это одна из крупнейших выставок за пределами музея Ferrari в Маранелло. Продлится она до 15 апреля.

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