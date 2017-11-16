Крупнейшее пресноводное беспозвоночное планеты – под угрозой исчезновения

Этого жителя острова Тасмания называют «человек-омар». Тодд Уолш известен своим умением ловить гигантских пресноводных омаров, которые обитают только на этом острове.

[Тодд Уолш, житель острова Тасмания]:

«Это начал ещё мой прадедушка. Раньше я их ел. Мой отец научил меня их ловить. С этим животным связано не одно поколение моей семьи».

Но теперь мужчина не ест омаров. Он отлавливает и помечает этих беспозвоночных во имя науки.

Эти раки – самые крупные пресноводные беспозвоночные в мире. Могут жить до 60 лет; вес взрослых особей достигает трёх килограммов. Их мощные клешни могут разрубить даже кость.

[Тодд Уолш, житель острова Тасмания]:

«Они могут сломать вам руку, на кости будут большие трещины».

Но несмотря на это ловить этих омаров очень просто. Вот почему их причислили к уязвимым видам.

Уолш уже промаркировал более 1600 тасманийских раков в 62 реках по всей Тасмании. Он также создал крупнейшую базу данных этого живого ископаемого.

[Тодд Уолш, житель острова Тасмания]:

«Мы не знаем, насколько большими они могут быть. Крупные особи в последнее столетие исчезли. Они достигали шести килограммов».

Уменьшается популяция этих омаров также из-за сокращения мест обитания. Эксперты считают, что в дикой природе их осталось не более 100 тысяч.

[Аластер Ричардсон, зоолог]:

«Если так будет продолжаться, то их будет всё меньше».

Зоологи призывают создать заповедники.

[Аластер Ричардсон, зоолог]:

«Думаю, важно, чтобы люди понимали, что эти животные очень ценные. Часто сложно убедить их, что вопрос действительно имеет международное значение».

Власти уже пообещали принять меры. Они разрабатывают план восстановления, который включит создание заповедных зон и противодействие незаконному вылову гигантских омаров.

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