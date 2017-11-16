Dubai Airshow: планы ОАЭ по изучению и колонизации Марса

На международной выставке Dubai Airshow Космическое агентство ОАЭ представило проект «Надежда». Его цель – отправка корабля на Марс для научных исследований. Миссия запланирована на 2021 год, когда арабская страна будет отмечать 50-летие независимости.

[Шейкха аль Маскари, сотрудница Космического агентства ОАЭ]:

«Миссия «Надежда» предназначена для изучения нижних, средних и верхних слоёв атмосферы Марса. Мы хотим понять, как газы улетучиваются с поверхности планеты».

Проект «Надежда» в Эмиратах запустили три года назад. Планируется, что космический корабль будет лететь к Марсу девять месяцев. За это время преодолеет более 60 миллионов километров. На борту разместят тепловизор, инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры.

В случае успеха аппарат станет первым арабским космическим зондом, который достигнет «Красной планеты».

Бывший член экипажа космического корабля «Аполлон-15» Альфред Уорден – один из 24 человек, которые летали к Луне. Он считает, что ОАЭ способны добиться успеха, но не в одиночку.

[Альфред Уорден, астронавт США]:

«Я вижу, что ОАЭ лидируют, но они не могут быть единственными. Конечно, они заставляют всех думать и говорить об этом. Со временем ещё больше стран согласятся участвовать. Всё будет естественно».

Космическое агентство ОАЭ также планирует создать поселение людей на Марсе к 2117 году. Но сначала оно построит целый научный город, который будет имитировать условия жизни на «Красной планете». Это позволит специалистам проверить их теории и поможет тщательно подготовиться к колонизации Марса.

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