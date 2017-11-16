16 ноября 2017
Телеканал NTD

В Греции объявлен национальный траур по жертвам наводнения

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Не менее 15 человек стали жертвами наводнения в Греции. Разрушена инфраструктура, сотни людей остались без крова.

Всё из-за дождей, которые не прекращаются с понедельника. В Греции такие ливни – редкость, и люди были застигнуты врасплох утром в среду, многие постройки просто не выдержали натиска стихии. Местные жители говорят, что таких наводнений раньше не видели. Кое-где затопило первые этажи зданий.

Сильно пострадали города Мандра и Неа-Перамос к западу от Афин. Здесь нарушено водоснабжение, целые кварталы остались без света. Дороги затоплены, и многие не могут покинуть зону бедствия.

[Петрос Папаспиропулос, житель Мандры]:
«Я собрался отвести ребёнка к своей мачехе и не понял, что происходит. Я спустился вниз, а там метр воды. Я не смог идти дальше, и пошёл к соседу. Мы поднялись на второй этаж и стали ждать».

[Антанасиос Михас, житель Мандры]:
«Я с помощью верёвки спустил своих детей с балкона и отправил их в другое место наверх. Обвязал их верёвкой здесь и вытащил, а потом отправил на второй этаж. Вода прибывала и начинала заливаться в дом».

[Яннис Дракопулос, житель Мандры]:
«Мы ждём, чтобы кто-нибудь пришёл, оценил ущерб и возместил его людям, потому что у нас нет денег, у нас кризис».

Власти Греции объявили национальный траур и обещают помочь.

[Алексис Ципрас, премьер-министр Греции]:
«Хочу выразить глубокую скорбь и свои искренние соболезнования семьям погибших и заверить, что мы с ними и поможем всеми способами, которыми располагаем. Меньшее, что мы можем сделать, – объявить национальный траур в связи с этой трагедией».

Прокурор Афин распорядился в срочном порядке расследовать все случаи гибели людей и проверить, не были ли они вызваны нарушениями в городском планировании.
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