В мире 40 млн человек жили в рабских условиях в 2016 году

Проблему современного рабства обсудили на международной конференции в Лондоне. На ежегодное мероприятие съехались защитники прав человека, юристы, представители крупных компаний и правительств разных стран.

Согласно статистике, в прошлом году во всём мире в рабских условиях находились 40 миллионов человек. Их насильно принуждают к труду, к бракам, продают как секс-рабов, либо они оказались в долговой кабале.

[Моник Вийя, директор компании Thomson Reuters Foundation]:

«Проблема рабства коснулась каждой страны, даже Великобритании».

Британская полиция расследует десятки дел о торговле людьми и проводит спецоперации, чтобы выявить такие преступления.

[Кевин Хайленд, независимый комиссар по борьбе с рабством]:

«Жертвы современного рабства не носят кандалы и цепи, но это не значит, что они не пойманы в ловушку и добровольно отказались от свободы. По оценкам МВД, в Великобритании насчитывается 13 000 жертв рабства. Но я думаю, это слишком скромная цифра, истинное число – десятки тысяч».

В Китае в 2016 году насчитывалось три миллиона 400 тысяч человек, живущих в рабских условиях. Кроме того, в стране принуждают к рабскому труду заключённых. Свидетелем таких преступлений стал слепой китайский активист Чэнь Гуанчэн, которого осудили на четыре года по сфабрикованным обвинениям. Он говорит: в тюрьмах людей заставляют делать бенгальские огни, подарочную упаковку, одноразовые палочки для еды и другие товары.

[Чэнь Гуанчэн, китайский активист в изгнании]:

«Людей вынуждали работать подолгу. Они работали от 12 до 16 часов. Если они не выполняли план, то их наказывали: не давали есть, избивали, пытали и сажали в одиночные камеры».

Чэнь Гуанчэн уже несколько лет живёт в добровольном изгнании в США. Он призывает президента Дональда Трампа уделить внимание проблеме рабства в Китае и обсудить её с китайскими властями.

Участники конференции обсудили возможные пути по искоренению рабства и защиту прав человека во всём мире.

Короткая ссылка на эту страницу: