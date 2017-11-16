Последнюю картину да Винчи из частной коллекции продали за $450 млн

Шедевр Леонардо да Винчи с изображением Иисуса Христа продали на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за баснословные 450 миллионов долларов. Эта сумма включает в себя комиссионные.

Картина называется «Спаситель мира». Это последняя работа великого художника эпохи Возрождения, которая находится в частной коллекции.

Полотно долгое время считалось утраченным. Специалисты предполагают, что заказчиком картины был король Франции Людовик XII. Затем она попала в Англию и в конце XVII века, возможно, оказалась в коллекции герцога Бекингема. Позже картину несколько раз выставляли на разных аукционах.

В середине 2000-х полотно отправили на реставрацию, а затем – на экспертизу в музеи США и Великобритании. Предполагается, что да Винчи написал «Спасителя мира» в зрелом возрасте, примерно в 1500 году.

Несколько лет назад работу купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. А в октябре стало известно, что шедевр выставят на аукцион. Торги начались с цены в 75 миллионов долларов. В итоге картина ушла с молока за 400 миллионов. К этому прибавилась комиссия в 50 миллионов.

Изначально дом Christie’s рассчитывал продать картину за 100 миллионов долларов. Приобрёл её частный коллекционер из Европы, который пожелал остаться неизвестным.