Экзамены в Южной Корее отложили из-за землетрясения

Южнокорейские абитуриенты будут страдать от стресса и бессонных ночей дольше, чем предполагалось. Из-за землетрясения в стране на неделю отложили вступительные экзамены.

Тотальная проверка знаний здесь – одно из важнейших событий в году. Нередко её результаты определяют дальнейшую судьбу абитуриента, поскольку высшее образование – это минимальное требование для принятия на хорошо оплачиваемую работу.

Обычно экзаменам предшествуют изнурительные месяцы подготовки. Многие абитуриенты на грани нервного срыва.

[абитуриент]:

«Мне страшно даже представить, что нужно готовиться ещё неделю. Люди находятся в полном унынии, многие просто лежат лицом вниз». [абитуриент]:

«У меня хоть книги остались, а многие мои друзья уже всё выбросили, и потом им пришлось рыться в мусоре, чтобы их найти. А некоторые пошли в магазин покупать новые».

Землетрясения для страны редкость. Это было силой 5,4 балла. К счастью, обошлось без жертв, но повреждены некоторые постройки, включая школы.

Что касается экзаменов, то это событие национального масштаба. В день тестов родители отправляются в храмы молиться за своих детей, в городах ограничивают движение транспорта и даже отменяют авиарейсы, чтобы никакие посторонние звуки не отвлекали будущих студентов.

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