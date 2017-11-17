Золотой лист из лаврового венка Наполеона уйдёт с молотка

Золотой лист из лаврового венка Наполеона Бонапарта продадут на аукционе в предместье Парижа. Выставляет реликвию на торги дом Osenat. Маленький листочек весом в десять граммов – единственная сохранившаяся часть золотой короны французского императора.

[Жан-Пьер Осена, аукционист]:

«Наполеон – герой мировой истории, и этот маленький лист – пусть даже такой крошечный – символ великой саги о Наполеоне».

Золотую корону из лавровых листов сделал на заказ ювелир Мартин-Гийом Бьенне. Она была создана ко дню коронации Наполеона. На церемонии присутствовал и Папа Римский Пий VII.

[Жан-Пьер Осена, аукционист]:

«Во время коронации Наполеон, в отличие от Карла Великого и других французских императоров, взял корону из рук Папы и надел её».

Между тем император жаловался, что украшение слишком тяжёлое. Корону венчали более полусотни золотых листьев. Тогда мастер удалил шесть из них и отдал листочки своим дочерям. Один сохранился до наших дней. Саму же корону расплавили в 1819 году при правлении Людовика XVIII.

Аукционный дом рассчитывает выручить за золотой лист от 100 до 150 тысяч евро. Но это только приблизительная оценка.

На торги также выставят шёлковый жилет Наполеона, расшитый позолоченными серебряными нитями. Аукцион пройдёт 19 ноября.

Короткая ссылка на эту страницу: