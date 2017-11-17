Польша ожидает первых поставок угля из США

Государственная угольная компания Польши Weglokoks скоро получит первую партию американского угля. В ближайшие семь месяцев ожидают ещё трёх поставок.

В то время как Европа пытается переключиться на возобновляемые источники энергии, Варшава, наоборот, остаётся консервативной.

Поставки из-за рубежа потребовались из-за падения объёмов внутренней добычи. В этом году крупнейшая в ЕС угледобывающая компания PGG не смогла достичь целей.

Сотрудничество между Вашингтоном и Варшавой взаимовыгодное. Американские производители зависят от роста экспорта, а Польша пытается восполнить нехватку.

[Лукаш Хобрач, президент угольной торговой палаты Польши]:

«По-прежнему есть склады, где наблюдается нехватка. Сохраняются очереди, уголь приходится ждать. Но, мне кажется, что проблема постепенно разрешается».

Правительство Польши в отличие от американского не планирует выходить из Парижского соглашения по климату. Однако выступает против планов ЕС сократить выбросы СО2.

[водитель]:

«Очереди за углём есть всегда, но, по крайней мере, есть поставки. Но в этом году в целом ситуация ухудшилась, это худший год». [водитель]:

«Год за годом становится всё хуже. Угля всё меньше и меньше. Места продажи пустые. Ещё чуть-чуть, и мы пойдём запасать дрова».

Польша производит 80% своей электроэнергии путём сжигания угля. Сокращение внутренней добычи объясняют нехваткой инвестиций, а также необходимостью делать глубокие шахты, которые очень дорого обслуживать.

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