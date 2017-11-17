17 ноября 2017
Телеканал NTD

Кочевые дома чукчей и башкир на этнографическом фестивале в Москве

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Башкирская юрта – один из самых колоритных экспонатов этнографического фестиваля в Москве. Жители южного Урала – кочевой народ. Зимой жили в деревнях, весной же на выпас скота уходили за десятки километров от дома.

За красоту и уют в переносном жилище отвечала женщина. Самый видный угол в доме – с вышитыми подушками и покрывалами.

[Анатолий Фадеев, участник фестиваля из Башкирии]:
«Женщина показывает, сколько у неё всего есть. Это всегда было на обозрение. Каждая женщина – она же мастерица. Ей хочется, чтобы, если пришли гости, они видели, насколько мастерски она может обустроить свой быт».

В XVIII веке на Урале появились демидовские мануфактуры, куда завозили работать русских крепостных. Домашняя утварь в кочевом жилище – причудливая смесь тюркских и традиционно русских изделий.

[Анатолий Фадеев, участник фестиваля из Башкирии]:
«Заимствовали некоторые вещи. Для удобства, для семьи. В частности, этот самовар. Самоваров у нас в коллекции насчитывается около 50 не штук, а разновидностей».

А это чукотская яранга. Жители северо-востока Сибири, где температура падает ниже минус 50, утепляли дома оленьими шкурами. Часть из них – приданое, которое заготавливал жених.

[Андрей Кукун, участник фестиваля из Чукотки]:
«Раньше как происходило: е
сли парню нравилась девушка с соседнего стойбища, он добывал шкуры: убивал медведей, волков, росомах, песцов, оленей. Сам выделывал шкуры. Приходил и возле яранги невесты выкладывал их. А она с родителями смотрела, нет ли лишней дырки, хорошо ли выделаны шкуры».

В тундре древесина на вес золота. Чукчи заботливо собирают прибившиеся к берегу коряги. Несмотря на холод, костёр разжигают только для готовки.

[Андрей Кукун, участник фестиваля из Чукотки]:
«Яранга вообще не предназначена, чтобы было в ней тепло. Она просто – спрятаться от непогоды. Если на улице зимой – 45-50 градусов и выше, то в яранге внутри, когда топится очаг от -5 до 0 градусов».

Этнографический фестиваль в Москве проходит каждый год. Его организует Российское географическое общество.
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