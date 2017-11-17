Каталонцы потребовали освободить двух заключённых активистов

Свободы для заключённых лидеров двух общественных каталонских организаций потребовали тысячи протестующих в Барселоне. Сторонники независимости Каталонии собрались в четверг вечером на площади Святого Иакова перед зданием правительства автономии.

Президент Национальной ассамблеи Каталонии Жорди Санчес и глава ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишар находятся под стражей с 16 октября. Испанские власти арестовали их по подозрению в подстрекательстве к мятежу. Активистам грозит до 15 лет тюрьмы.

[протестующий]:

«Я пришёл по очень простой причине. Как мне объяснить ребёнку, кто должен сидеть в тюрьме? Тот, кто грабит, ворует или убивает. Тех, кто защищает свои идеи, нельзя оправлять в тюрьму. Я пришёл защитить людей, которые рисковали ради нас и наших идей». [протестующая]:

«Я хочу освободить политзаключённых, не хочу, чтобы они сидели в тюрьме. Они не имеют права держать их там». [протестующий]:

«Я хочу поддержать каталонских политических заключённых. Теперь в Каталонии появились политзаключённые. В тюрьму отправлено правительство и двое лидеров общественного движения».

После митинга протестующие с фонариками в руках сформировали «живой» бант, чтобы поддержать заключённых активистов.

1 октября в Каталонии прошёл референдум о независимости автономии, который испанские власти не признали. После этого Испания погрузилась в худший конституционный кризис с конца 70-х годов, когда страна вернулась к демократии.

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