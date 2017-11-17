Пострадавшие от землетрясения иранцы просят помощи

Спустя несколько дней после землетрясения на границе Ирана и Ирака многие пострадавшие до сих пор нуждаются в срочной помощи.

Это больница в иранском городе Керманшах.

[Косро Фаради, главврач]:

«К нам поступили 963 выживших, 460 из них были прооперированы. Операции были самого разного характера».

Землетрясение силой 7,3 балла произошло в воскресенье в 30 километрах от иракского города Халабджа. Очаг залегал на глубине 23 километра. Иранские СМИ сообщают о 530 погибших. Пострадавших – тысячи.

[Амир Мохаммад, пострадавший]:

«Когда случилось землетрясение, я был дома. Это было ужасно. Не описать словами. Все начали бежать, когда отключился свет и дом стал рушиться. Меня завалило». [Ардия Гадами, пострадавшая]:

«Нужно спешить, чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясения. Столько людей погибло и пострадало».

В пострадавшие города продолжает поступать гуманитарная помощь, собранная со всей страны. Что-то организованно привозят на грузовиках, а что-то люди везут на своих машинах.

[Моххамад Реза Талари, сотрудник гуманитарной организации]:

«Мы сообщили, что нужна помощь, и люди начали предоставлять её нам. Там бутылки с водой, одеяла, одежда, предметы гигиены и лекарства. У нас есть всё, что потребуется семьям». [Джавад Мансури, пострадавший]:

«Не знаю даже, как благодарить народ Ирана. Вижу, сколько всего они пожертвовали, и у меня слёзы на глазах. Они по-настоящему нам помогают».

Землетрясение разрушило около 30 тысяч домов. В том числе две деревни уничтожены полностью.

Через границу, в северных курдских провинциях Ирака, в результате землетрясения погибли девять человек, более 550 пострадали.

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