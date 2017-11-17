Пострадавшие от землетрясения иранцы просят помощи

Это больница в иранском городе Керманшах.
[Косро Фаради, главврач]:
«К нам поступили 963 выживших, 460 из них были прооперированы. Операции были самого разного характера».
Землетрясение силой 7,3 балла произошло в воскресенье в 30 километрах от иракского города Халабджа. Очаг залегал на глубине 23 километра. Иранские СМИ сообщают о 530 погибших. Пострадавших – тысячи.
[Амир Мохаммад, пострадавший]:
«Когда случилось землетрясение, я был дома. Это было ужасно. Не описать словами. Все начали бежать, когда отключился свет и дом стал рушиться. Меня завалило».
[Ардия Гадами, пострадавшая]:
«Нужно спешить, чтобы помочь пострадавшим в результате землетрясения. Столько людей погибло и пострадало».
В пострадавшие города продолжает поступать гуманитарная помощь, собранная со всей страны. Что-то организованно привозят на грузовиках, а что-то люди везут на своих машинах.
[Моххамад Реза Талари, сотрудник гуманитарной организации]:
«Мы сообщили, что нужна помощь, и люди начали предоставлять её нам. Там бутылки с водой, одеяла, одежда, предметы гигиены и лекарства. У нас есть всё, что потребуется семьям».
[Джавад Мансури, пострадавший]:
«Не знаю даже, как благодарить народ Ирана. Вижу, сколько всего они пожертвовали, и у меня слёзы на глазах. Они по-настоящему нам помогают».
Землетрясение разрушило около 30 тысяч домов. В том числе две деревни уничтожены полностью.
Через границу, в северных курдских провинциях Ирака, в результате землетрясения погибли девять человек, более 550 пострадали.
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