17 ноября 2017
Телеканал NTD

«Женщину года» по версии Glamour наградили в России

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Журнал Glamour награждает премией «Женщина года» самых ярких и успешных дам России. Победителей читатели издания выбирали путём голосования.

Лучшей актрисой 2017 года признана Светлана Ходченкова. Девушка признаётся, для неё это ценная награда.

[Светлана Ходченкова, актриса]:
«Всегда есть какие-то переживания, какие-то неуверенности: а выберут ли, а признают ли. Это же если зритель верит, значит я как-то своей работой смогла достучаться до них».

Главная премия «Женщина года» досталась певице Светлане Лободе. Телезвезда года – Регина Тодоренко. Тем временем звёздные мужчины делятся, какую даму наградили бы они.

[Филипп Киркоров, певец]:
«Женщина должна быть сильной. Хотя женщины любят быть слабыми, но мужчин притягивают сильные женщины».

[Валентин Юдашкин, дизайнер]:
«Постоянство, любовь, непредсказуемость. Женщина должна быть не похожей ни на кого».

Кроме барышень, Glamour традиционно выбирает и «мужчину года». В 2017-м премия досталась режиссёру Фёдору Бондарчуку. В свою очередь гостьи вечера делятся своими предпочтениями.

[Мария Ивакова, актриса, телеведущая]:
«Мне нравятся умные, чуткие, добрые, заботливые мужчины. Мне нравятся мужчины, которые дают свободу, мне нравятся личности».

[Полина Гагарина, певица]:
«В ысокий, красивый, щедрый, очень добрый, заботливый».

[Дарья Мороз, актриса]:
«Должно быть уважение друг к другу во-первых, должна быть какая-то самость, не надо мешать друг другу. Нужно позволять близкому человеку жить в том числе какой-то своей внутренней жизнью».

Премию «Женщина года» Glamour вручает в 13 раз.
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