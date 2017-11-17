«Женщину года» по версии Glamour наградили в России

Лучшей актрисой 2017 года признана Светлана Ходченкова. Девушка признаётся, для неё это ценная награда.
[Светлана Ходченкова, актриса]:
«Всегда есть какие-то переживания, какие-то неуверенности: а выберут ли, а признают ли. Это же если зритель верит, значит я как-то своей работой смогла достучаться до них».
Главная премия «Женщина года» досталась певице Светлане Лободе. Телезвезда года – Регина Тодоренко. Тем временем звёздные мужчины делятся, какую даму наградили бы они.
[Филипп Киркоров, певец]:
«Женщина должна быть сильной. Хотя женщины любят быть слабыми, но мужчин притягивают сильные женщины».
[Валентин Юдашкин, дизайнер]:
«Постоянство, любовь, непредсказуемость. Женщина должна быть не похожей ни на кого».
Кроме барышень, Glamour традиционно выбирает и «мужчину года». В 2017-м премия досталась режиссёру Фёдору Бондарчуку. В свою очередь гостьи вечера делятся своими предпочтениями.
[Мария Ивакова, актриса, телеведущая]:
«Мне нравятся умные, чуткие, добрые, заботливые мужчины. Мне нравятся мужчины, которые дают свободу, мне нравятся личности».
[Полина Гагарина, певица]:
«В ысокий, красивый, щедрый, очень добрый, заботливый».
[Дарья Мороз, актриса]:
«Должно быть уважение друг к другу во-первых, должна быть какая-то самость, не надо мешать друг другу. Нужно позволять близкому человеку жить в том числе какой-то своей внутренней жизнью».
Премию «Женщина года» Glamour вручает в 13 раз.
Короткая ссылка на эту страницу: