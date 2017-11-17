Свидетельства жизни евреев в Варшавском гетто показали на выставке в Польше

«То, что мы не смогли прокричать миру». Под таким названием в польской столице открылась первая выставка документов Варшавского гетто, известных как «Архив Рингельблюма». Эти свидетельства жизни и гибели евреев в годы Холокоста собирала подпольная группа «Онег Шабат» во главе с историком Эммануэлем Рингельблюмом.

Эта команда начала действовать в середине 40-го года. Активисты разных возрастов брали у жителей гетто интервью, устраивали опросы, составляли анкеты. Они собирали личные дневники, литературные произведения, подпольные листовки, а также – немецкие официальные документы. В архиве есть даже трамвайные билеты и конфетные фантики.

[Павел Спевак, глава Еврейского исторического института]:

«Они создали очень реалистичное и яркое описание людей, запертых в гетто, живущих в окружении, посреди голода, унижений, безработицы и болезней. Это очень важные свидетельства истории евреев в Европе».

В 42-м подпольщики разделили архив на три части. Первую – в десяти железных контейнерах, закопали в августе. Вторую часть уложили в два молочных бидона и закопали в феврале 43-го.

[Павел Спевак, глава Еврейского исторического института]:

«Уже в марте 1942 года жители Варшавского гетто и особенно члены группы «Онег Шабат» понимали, что смерть близка. Они должны были подготовиться к этому. Им было необходимо собрать и спрятать все документы в надежде, что после войны их найдут и обнародуют».

Вторую часть архива нашли в сентябре 46-го, первую – в декабре 50-го. В распоряжении историков оказались 35 тысяч страниц, свидетельствующих о страданиях евреев. ЮНЕСКО включило «Архив Рингельблюма» в список важнейших документов истории «Память мира». Третья часть архива не найдена до сих пор.

Варшавское гетто нацисты создали в октябре 1940 года. Жили в нём 450 тысяч евреев. Большинство из них были отправлены в концлагеря, многие умерли в самом гетто из-за плохих условий жизни. Весной 43-го в гетто поднялось восстание. Однако его подавили. Многие погибли, оставшихся в живых отправили в лагерь смерти Треблинка. Из группы «Онег Шабат» спаслись только трое, а бежавшего Рингельблюма впоследствии поймали и расстреляли.

В подпольном архиве представлены фотографии и документы на польском и немецком языках, а также на идише.

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