Свидетельства жизни евреев в Варшавском гетто показали на выставке в Польше

Эта команда начала действовать в середине 40-го года. Активисты разных возрастов брали у жителей гетто интервью, устраивали опросы, составляли анкеты. Они собирали личные дневники, литературные произведения, подпольные листовки, а также – немецкие официальные документы. В архиве есть даже трамвайные билеты и конфетные фантики.
[Павел Спевак, глава Еврейского исторического института]:
«Они создали очень реалистичное и яркое описание людей, запертых в гетто, живущих в окружении, посреди голода, унижений, безработицы и болезней. Это очень важные свидетельства истории евреев в Европе».
В 42-м подпольщики разделили архив на три части. Первую – в десяти железных контейнерах, закопали в августе. Вторую часть уложили в два молочных бидона и закопали в феврале 43-го.
[Павел Спевак, глава Еврейского исторического института]:
«Уже в марте 1942 года жители Варшавского гетто и особенно члены группы «Онег Шабат» понимали, что смерть близка. Они должны были подготовиться к этому. Им было необходимо собрать и спрятать все документы в надежде, что после войны их найдут и обнародуют».
Вторую часть архива нашли в сентябре 46-го, первую – в декабре 50-го. В распоряжении историков оказались 35 тысяч страниц, свидетельствующих о страданиях евреев. ЮНЕСКО включило «Архив Рингельблюма» в список важнейших документов истории «Память мира». Третья часть архива не найдена до сих пор.
Варшавское гетто нацисты создали в октябре 1940 года. Жили в нём 450 тысяч евреев. Большинство из них были отправлены в концлагеря, многие умерли в самом гетто из-за плохих условий жизни. Весной 43-го в гетто поднялось восстание. Однако его подавили. Многие погибли, оставшихся в живых отправили в лагерь смерти Треблинка. Из группы «Онег Шабат» спаслись только трое, а бежавшего Рингельблюма впоследствии поймали и расстреляли.
В подпольном архиве представлены фотографии и документы на польском и немецком языках, а также на идише.
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