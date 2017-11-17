17 ноября 2017
Телеканал NTD

Какими будут отели будущего, показали в Лондоне

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Три британских технологических стартапа демонстрируют свои новейшие разработки в одном из центральных отелей Лондона. Их выбрали из 150 претендентов для участия в испытательной программе крупной гостиничной сети. Её цель – создать отели будущего.

На ресепшене при встрече гостей не всегда удаётся преодолеть языковой барьер. Но только не с этим онлайн-переводчиком, который знает 37 языков. Пока перевод даётся с некоторой задержкой. Но в будущем её планируют сократить до минимума.

[Дэнни Ману, глава компании-создателя переводчика]:
«Лично я много путешествую, и в местах, где не удаётся преодолеть языковой барьер, уже чувствуешь неудобства. Если я могу поговорить с управляющим, работниками, то это уже совсем другой уровень комфорта».

Часто отели призывают постояльцев использовать меньше воды и электричества. Но теперь можно будет увидеть реальный уровень потребления. Это позволит предоставлять вознаграждения наиболее экономным гостям.

[Джавад Хатами, представитель компании-разработчика]:
«Если вы используете меньше воды и электричества, то отель предоставляем вам бесплатные кофе, Wi-Fi, завтраки или напитки».

А это устройство – консьерж будущего. Он может ответить на вопросы постояльцев, например, когда будет завтрак или где находится спортзал. Через него можно также попросить доставить необходимые вещи в номер: полотенце или тапочки.

Редактор газеты о туризме говорит, что заменять человеческое общение полностью не стоит. Но сделать жизнь немного удобнее можно.

[Пиппа Джекс, редактор туристической газеты]:
«Думаю, самая лучшая технология – это та, которая помогает выделять больше времени на качественное общение, помогает гостям быстрее решать бытовые вопросы».

Конечно, для внедрения всех разработок потребуется не один год. При этом, не всех работников в будущем можно будет заменить технологиями. Например, приветливого швейцара на входе в отель.
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