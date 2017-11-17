Ливийцы продают золото, чтобы свести концы с концами

На задворках ливийской столицы всё более очевиден экономический кризис.

На «золотом» рынке в Триполи люди массово продают свои ювелирные украшения и валютные сбережения, чтобы свести концы с концами.

[житель Триполи]:

«Сейчас я уже не могу покрывать расходы семьи. Все семьи в Ливии уже не в состоянии это делать, даже если у них хорошее финансовое положение. Проблемы сейчас есть даже у владельцев компаний и бизнесменов». [Салахедин Зарти, торговец золотом]:

«Семьи стали стекаться сюда в большом количестве из-за обстоятельств, которые нам всем известны. Снижение ликвидности их личных финансов заставляет их продавать своё золото. Приходят семьи не только из Триполи, но и из соседних городов».

Сказываются шесть лет хаоса после свержения Муаммара Каддафи. За последние полтора года ливийский динар обесценился в два раза.

А за последние две недели национальная валюта на чёрном рынке побила новый антирекорд. Это ещё больше подстегнуло инфляцию, которая и так составляет 25-30%.

Кризис ухудшается и из-за того, что многие ливийцы потеряли доверие к банкам и теперь предпочитают хранить сбережения дома.

[Башир Аль-Тайеб, житель Триполи]:

«Жизнь стала очень тяжёлой, мы уже не справляемся. Власти не решают проблемы, в итоге страдает народ. Бытовые проблемы растут как снежный ком, цены тоже растут».

И хотя в 2017-м Ливия увеличила объёмы добычи нефти до 1 миллиарда баррелей в день, это всё ещё намного меньше, чем было до гражданской войны.

Международные эксперты говорят, что единственный способ выправить экономическую ситуацию в стране – девальвировать динар. Учитывая то, что в Ливии два «правительства», сделать это непросто.

Обесценивание динара ударило и по больницам. Им урезали поставки медикаментов. К слову, в этом году, по оценкам ООН, около 1 миллиона 300 тысяч ливийцев нуждаются в гуманитарной поддержке.