В Нью-Йорке открылась выставка, посвященная сериалу «Аббатство Даунтон»

Любители популярного британского телесериала «Аббатство Даунтон» теперь смогут прочувствовать атмосферу Англии начала XX века изнутри. В Нью-Йорке открылась выставка, воссоздающая интерьеры фильма.

На трёхэтажной интерактивной экспозиции – несколько полностью оборудованных комнат из замка, в котором жили главные герои сериала. Здесь кухня, зона прислуги, столовая и спальня одной из героинь.

Среди первых посетителей выставки – актрисы Софи Макшера и Лесли Никол. Они сыграли героинь фильма – Дейзи и миссис Патмор.

[Софи Макшера, актриса]:

«Ощущение, что оказалась в том доме. Потрясающе. Очень красивая выставка, у нас просто наворачиваются слёзы».

Здесь представлены и предметы быта. Среди них – полный набор фарфоровой посуды и колокольчики, используемые в столовой семьи Кроули.

Кроме того, здесь можно увидеть более 50 костюмов, 26 шляп и четыре свадебных платья, которые надевали актёры телесериала.

[Лесли Никол, актриса]:

«Люди могут посетить Замок Хайклер – реальное поместье в Англии, но они не могут увидеть замок телесериала, ведь фильм снимали на киностудии на западе Лондона. Теперь же всё это можно увидеть на выставке».

После Нью-Йорка экспозиция отправится в другие города США.

Напомним, премьера сериала «Аббатство Даунтон» состоялась в 2010 году. Заключительная серия вышла в 2015. За это время телесериал стал обладателем 54 премий. Среди них – 3 премии «Золотой глобус» и 6 премий «Эмми».

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