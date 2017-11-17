В Нью-Йорке открылась выставка, посвященная сериалу «Аббатство Даунтон»

На трёхэтажной интерактивной экспозиции – несколько полностью оборудованных комнат из замка, в котором жили главные герои сериала. Здесь кухня, зона прислуги, столовая и спальня одной из героинь.
Среди первых посетителей выставки – актрисы Софи Макшера и Лесли Никол. Они сыграли героинь фильма – Дейзи и миссис Патмор.
[Софи Макшера, актриса]:
«Ощущение, что оказалась в том доме. Потрясающе. Очень красивая выставка, у нас просто наворачиваются слёзы».
Здесь представлены и предметы быта. Среди них – полный набор фарфоровой посуды и колокольчики, используемые в столовой семьи Кроули.
Кроме того, здесь можно увидеть более 50 костюмов, 26 шляп и четыре свадебных платья, которые надевали актёры телесериала.
[Лесли Никол, актриса]:
«Люди могут посетить Замок Хайклер – реальное поместье в Англии, но они не могут увидеть замок телесериала, ведь фильм снимали на киностудии на западе Лондона. Теперь же всё это можно увидеть на выставке».
После Нью-Йорка экспозиция отправится в другие города США.
Напомним, премьера сериала «Аббатство Даунтон» состоялась в 2010 году. Заключительная серия вышла в 2015. За это время телесериал стал обладателем 54 премий. Среди них – 3 премии «Золотой глобус» и 6 премий «Эмми».
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