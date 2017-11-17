Nissan GT-R с «золотым» кузовом представили на Dubai Motorshow

[Сигэхару Камия, сотрудник тюнинг-ателье Kuhl Racing]:

«Мы не нашли пока ни одного покупателя, но вопросы об этом автомобиле поступают из разных стран мира».

Мощные суперкары достойны обладать и ослепительной красотой. Видимо, так решили в японском тюнинг-ателье Kuhl Racing и представили на Dubai Motorshow Nissan GT-R с позолоченным кузовом и гравировкой. Стоит этот стильный спорткар более миллиона долларов.

Трудился над кузовом «ниссана» только один специалист. Всё делал вручную. Причём гравировка нанесена не на металл, она рождалась в процессе покраски.

А эта огромная машина с грозным обликом – внедорожник Karlmann King. Своей внешностью он обязан китайской дизайн-студии IAT Automotive Technology. Дизайнеров вдохновил американский ударный самолёт F-117 «Найт хок». Люксовый внедорожник обойдётся не меньше чем в два миллиона долларов.

[Лучано Д’Амбросио, дизайнер]:

«Идея – одноразовая. Это возможность стать обладателем произведения искусства, если можно так выразиться. То есть у вас будет то, чего нет ни у кого. Это ручная работа и всё сделано с учётом ваших нужд».

Разработчики Karlmann King говорят: такой автомобиль идеален для путешествий по пустыне, но также хорош и на асфальте.

Компания из ОАЭ представила гиперкар Devel Sixteen с 16-цилиндровым двигателем. Разработчики утверждают, что его мощность превышает 5000 лошадиных сил. Разогнаться до сотни, по их словам, он способен за менее чем две секунды. Максимальная скорость – 560 километров в час. Цена начинается от одного миллиона 600 тысяч долларов.

[Мохаммад аль-Аттар, сотрудник компании Defining Extreme Vehicles]:

«Все хотят купить что-то особенное. Этот автомобиль выглядит как реактивный истребитель, и вы словно управляете реактивным истребителем. Он похож не на суперкар, а на супер-суперкар».

На Dubai Motorshow в общей сложности показали 100 мировых премьер. Ожидается, что автосалон посетят более 100 тысяч человек.

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