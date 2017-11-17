Nissan GT-R с «золотым» кузовом представили на Dubai Motorshow

[Сигэхару Камия, сотрудник тюнинг-ателье Kuhl Racing]:
«Мы не нашли пока ни одного покупателя, но вопросы об этом автомобиле поступают из разных стран мира».
Трудился над кузовом «ниссана» только один специалист. Всё делал вручную. Причём гравировка нанесена не на металл, она рождалась в процессе покраски.
А эта огромная машина с грозным обликом – внедорожник Karlmann King. Своей внешностью он обязан китайской дизайн-студии IAT Automotive Technology. Дизайнеров вдохновил американский ударный самолёт F-117 «Найт хок». Люксовый внедорожник обойдётся не меньше чем в два миллиона долларов.
[Лучано Д’Амбросио, дизайнер]:
«Идея – одноразовая. Это возможность стать обладателем произведения искусства, если можно так выразиться. То есть у вас будет то, чего нет ни у кого. Это ручная работа и всё сделано с учётом ваших нужд».
Разработчики Karlmann King говорят: такой автомобиль идеален для путешествий по пустыне, но также хорош и на асфальте.
Компания из ОАЭ представила гиперкар Devel Sixteen с 16-цилиндровым двигателем. Разработчики утверждают, что его мощность превышает 5000 лошадиных сил. Разогнаться до сотни, по их словам, он способен за менее чем две секунды. Максимальная скорость – 560 километров в час. Цена начинается от одного миллиона 600 тысяч долларов.
[Мохаммад аль-Аттар, сотрудник компании Defining Extreme Vehicles]:
«Все хотят купить что-то особенное. Этот автомобиль выглядит как реактивный истребитель, и вы словно управляете реактивным истребителем. Он похож не на суперкар, а на супер-суперкар».
На Dubai Motorshow в общей сложности показали 100 мировых премьер. Ожидается, что автосалон посетят более 100 тысяч человек.
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