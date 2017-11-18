В Барселоне отреставрировали первый проект великого Антони Гауди

Архитектура Барселоны известна всему миру благодаря одному человеку – Антони Гауди. А Гауди стал известен миру благодаря этому первому его проекту – дому Висенс.

Это было в начале 80-х годов XIX века. Гауди тогда только закончил университет. Один биржевой маклер поручил ему построить загородный дом в селе Грасия. Сегодня это пригород Барселоны.

Дом был завершён в 1885. Мавританские башни, яркие краски и зубцы на фасаде, замысловатые балконы и статуи – всё отражало уникальный стиль и талант мастера.

Теперь же после реставрации это здание открылось для посетителей в качестве музея.

Внутри – растительные мотивы. Всё пропитано природным символизмом. Позже это станет отличительной чертой всех работ Гауди.

[Мерседес Мора, директор музея]:

«Это молодой Гауди, который только закончил университет. Он показывает нам зарождение своего архитектурного языка. С самого начала его орнаменты были основаны на природе. Он постоянно сочетал разные строительные техники».

До 2014 года этот дом оставался в частных руках. Новым владельцем стал андоррский банк Morabanc. Он инвестировал в восстановление более четырёх миллионов евро.

В начале XX века в Барселоне наблюдался культурный подъём. Столица Каталонии считалась одним из самых стильных городов Европы. Впрочем, на то время проекты Гауди были настолько необычными, что часто шокировали людей. Сегодня же его считают одним из самых влиятельных архитекторов прошлого века.

Шесть проектов Гауди в Барселоне попали в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них есть и дом Висенс.

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