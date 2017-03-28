Конференция о преимуществах цифровой рекламы

на правах рекламы

Чем может быть полезна цифровая реклама в конкретной компании, как найти верное направление в ее использовании — расскажет предстоящая в мае сего года отраслевая конференция.

В 2016 году Москва 27 мая в лице Market Player будет принимать участников международной конференции, уже пятый по счету, «Digital Signage – альтернативы нет!».

Один раз в год представители руководства и ведущие маркетологи организаций различных областей бизнеса, и специалисты Digital Signage и Digital Out-of-Home выясняют особенности и преимущества созданных технологий и новейшей аппаратуры.

Digital Signage в наши дни большей части общества хорошо знакома. Цифровая реклама основательно заняла свое место в сегодняшнем бизнесе: кафе предлагают digital signage для ресторанов, магазины оснащены сенсорной навигацией, предложения ритейла варьируются в широком диапазоне, улицы оформлены цифровыми экранами.

Тем не менее, проблему целесообразности применения систем Digital Signage для оправданной затраты средств на них в виде качественных итогов, пока еще решили далеко не все компании России.

Основной задачей нынешней конференции является демонстрация систем Digital Signage как метода получения результатов по различным аспектам бизнеса, дающего заметный эффект, включая маркетинг, коммуникацию, брендинг.

Темы для обсуждения.

Круг тем для обсуждения включает форматы, стратегии, кейсы, тренды, технологии, обзоры. Будут представлены ваши возможности акцентирования бренда, успешных акций рекламы и соединения офисных и интернет-линий посредством Digital Signage. Вы узнаете о правилах выстраивания контентной тактики, включении цифровой рекламы в коммуникации внутри компании. Своими находками поделятся Benetton и другие известные в отрасли компании, вы будете присутствовать на презентациях новых трендов и кейсов. Вас посвятят в технологии Beacon, Omni-channel и Digital Signage.

Конференцию спонсируют IBase и BroadSign. Это фундаментальное событие каждого года в цифровой индустрии, организованное одной из основных системных компаний Market Player, место поиска продвинутых решений в ведении дел вашей фирмы. Поддержку форуму оказывают Digital Signage и Digital Out-oh-Home.

Статья подготовлена специалистами компании "Market Player". Ждём вас на конференции или обращайтесь к нам по телефону +7 495 741-40-53 и почте info^market-music.com